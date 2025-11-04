Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Речной порт Архангельск
Речной порт Архангельск
© commons.wikimedia.org by Georg Pik is licensed under CC0
Главная / Туризм
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 3:33

Эти маршруты по России откроют вам неизведанные уголки страны - идеальные поездки на осень

Лучшие автомобильные маршруты по России осенью: от Ставрополья до Русского Севера

Осень — прекрасное время для путешествий, когда можно насладиться красотой природы, уникальными архитектурными памятниками и атмосферой российских городов. Мы подготовили для вас три небанальных маршрута по России, которые подойдут для автопутешествий в межсезонье. Все они отличаются своей природной красотой, исторической значимостью и уникальными культурными особенностями.

1. "Горизонты России"

Протяжённость: 330 км
Регион: Ставропольский край

Если вы хотите насладиться тёплым осенним солнцем и живописными пейзажами, маршрут по Ставропольскому краю — идеальный выбор. Это путешествие через Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск и Железноводск, городки, которые известны своими курортами и минеральными источниками.

Что посмотреть:

  • В Кисловодске посетите Каскадную лестницу и гору Кольцо с прекрасным видом на Эльбрус.
  • В Ессентуках осмотрите храмовый комплекс Петра и Павла с самой высокой статуей Христа в России.
  • В Пятигорске прогуляйтесь по парк "Цветник", где находится Лермонтовская галерея и грот Дианы.
  • В Железноводске не забудьте заглянуть в Пушкинскую галерею и прогуляться по красивым аллеям курортного парка.
  • В Ставрополе осмотрите исторические Тифлисские ворота и насладитесь видами с Комсомольской горки.

Эта поездка подойдёт для тех, кто ищет тёплый осенний отдых и хочет познакомиться с уникальными курортами Кавказа.

2. "Старая Русса"

Протяжённость: 51 км
Регион: Новгородская область

Если вам хочется уединения и исторического отдыха, отправляйтесь в Старую Руссу - небольшой городок с богатой историей, который особенно подойдёт для однодневного путешествия.

Что посмотреть:

  • Начните с Дома-музея Ф. М. Достоевского, где писатель часто отдыхал и работал. Пройдитесь по его любимым местам и узнайте интересные факты из жизни писателя.
  • Посетите музей, посвящённый роману "Братья Карамазовы", а также прогуляйтесь по курортной территории Старой Руссы, где находится Муравьёвский фонтан и уникальные минеральные источники.
  • Приехав в Коростынь, осмотрите Путевой дворец, построенный для императора Александра I, который в настоящее время является музеем.

Эта поездка — настоящая находка для любителей классической литературы и русской истории.

3. "Дорога на Русский Север"

Протяжённость: 602 км
Регион: Архангельская область

Для тех, кто готов к недельному приключению на севере, этот маршрут идеально подходит. Путешествие начинается в Вельске и проходит через Поморские деревни, старинные фабрики и живописные виды на Белое море.

Что посмотреть:

  • В Вельске посетите музей домовых росписей и центр "Берендей", где познакомитесь с традиционными ремёслами северных народов.
  • В деревне Хорошевская загляните на крупнейший в регионе коневодческий комплекс.
  • В Шастозерском подворье вас познакомят с бытом поморских крестьян, а в Ломоносово стоит посетить музей, посвящённый Михаилу Ломоносову.
  • Завершите поездку в Архангельске, где вы сможете насладиться атмосферой северных кафе, увидеть Северный морской музей и попробовать блюда местной кухни.

Этот маршрут подойдёт для тех, кто ищет историческую атмосферу Русского Севера и хочет насладиться уникальной природой и культурой региона.

Преимущества осенних путешествий по России:

  • Осенью природа особенно красива — пейзажи, окрашенные в золотые и красные оттенки, создают уникальную атмосферу для путешествий.
  • Осенний сезон — это меньше туристов, что даёт возможность насладиться местами в тишине и уединении.
  • Многие города и курорты предлагают сниженные цены на проживание, что делает поездки доступными и комфортными.

Планируйте осеннее путешествие по России, выбирайте интересный маршрут и наслаждайтесь красотой и уютом нашего родного края!

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Блогер Елена Лисейкина: в Таджикистане действуют ограничения на имена и музыкальные жанры вчера в 19:17
Елка только дома, грустные песни — вне закона: чем живёт Таджикистан в декабре

Российская путешественница рассказала о необычных традициях Таджикистана — без ёлок, новогодних шоу и «чуждых» имён. Почему местные жители считают такие правила естественными?

Читать полностью » Национальные парки Литвы предлагают экологичный отдых среди лесов и озёр вчера в 18:30
Балтийский секрет: почему именно Литва считается самым недооценённым направлением Европы

Литва — это настоящая находка для путешественников. Узнайте, какие удивительные места стоит посетить и что попробовать, путешествуя по этой загадочной стране.

Читать полностью » Помпеи, Мачу-Пикчу и Персеполь названы символами вечной красоты древних цивилизаций вчера в 17:26
Где время остановилось: города-призраки, продолжающие жить спустя тысячелетия

Исследуйте тайны величественных древних руин, от Помпей до Ангкор-Ват. Каждый камень рассказывает историю, которая ждет, чтобы быть открытой. Узнайте больше о культуре и мистике этих уникальных мест.

Читать полностью » Руанда возглавила рейтинг самых безопасных стран Африки по индексу Numbeo — 73,6 балла вчера в 16:19
Африка и безопасность — несовместимы? Новые данные говорят обратное

Узнайте, в какие 10 стран Африки стоит поехать для безопасного путешествия! Сравняйте индексы безопасности, чтобы выбрать идеальный маршрут.

Читать полностью » Путешественницы провели неделю в Омане без экскурсий и оценили самостоятельный формат поездки вчера в 15:41
Восток по цене Сочи: сколько стоит неделя комфорта в Омане

Яна и её подруга провели 7 дней в Омане, где в уюте и безопасности исследовали страну. Узнайте, сколько стоит их удивительное приключение.

Читать полностью » В новом музее выставлено более 100 000 экспонатов, охватывающих 5000 лет истории Египта вчера в 14:12
Двадцать лет ожидания закончились: Египет открыл музей, который затмил даже пирамиды

Откройте для себя тайны Древнего Египта в новом Большом египетском музее: 100 000 артефактов, 5,4 миллиона квадратных футов удивления и сокровища Тутанхамона.

Читать полностью » Туристы отмечают: Минск сочетает доступные цены, развитый транспорт и архитектурную целостность вчера в 13:05
"Без изюминки"? Только до первого взгляда: Минск ломает штампы о скучных столицах

Погрузитесь в атмосферу Минска: откройте для себя его секреты, уникальную архитектуру сталинского ампира и лучшие музеи, которые стоит посетить.

Читать полностью » Booking.com: Порту-де-Галиньяс занял восьмое место среди самых гостеприимных мест вчера в 2:20
Пляжи, которые поразят: как Порту-де-Галиньяс попал в топ самых гостеприимных курортов

Порту-де-Галиньяс — это не просто курорт, это место, где каждый путешественник чувствует себя как дома, благодаря теплому приему местных жителей.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Фитнес-тренер рассказал, что регулярные подтягивания помогают развить симметрию спины
Культура и шоу-бизнес
Radar Online: Мадонна обручилась с 29-летним Акимом Моррисом
Туризм
Казань, Свияжск и Камское Устье: автомаршрут по Татарстану длиной 284 км
Садоводство
Выращивание позднеспелой капусты обеспечивает высокий урожай даже в прохладных регионах — Ирина Дьячкова
Питомцы
Зоологи: чрезмерный лай у мелких пород собак связан с тревожностью и недостатком активности
Авто и мото
Агентство "АВТОСТАТ": в сентябре в Россию ввезли 48,4 тыс. подержанных авто
Наука
Иракский министр культуры: изменение климата угрожает историческим памятникам страны
Дом
Эксперты объяснили, почему кока-кола эффективно очищает посуду от нагара
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet