Эти маршруты по России откроют вам неизведанные уголки страны - идеальные поездки на осень

Осень — прекрасное время для путешествий, когда можно насладиться красотой природы, уникальными архитектурными памятниками и атмосферой российских городов. Мы подготовили для вас три небанальных маршрута по России, которые подойдут для автопутешествий в межсезонье. Все они отличаются своей природной красотой, исторической значимостью и уникальными культурными особенностями.

1. "Горизонты России"

Протяжённость: 330 км

Регион: Ставропольский край

Если вы хотите насладиться тёплым осенним солнцем и живописными пейзажами, маршрут по Ставропольскому краю — идеальный выбор. Это путешествие через Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск и Железноводск, городки, которые известны своими курортами и минеральными источниками.

Что посмотреть:

В Кисловодске посетите Каскадную лестницу и гору Кольцо с прекрасным видом на Эльбрус.

посетите и с прекрасным видом на Эльбрус. В Ессентуках осмотрите храмовый комплекс Петра и Павла с самой высокой статуей Христа в России.

осмотрите храмовый комплекс Петра и Павла с самой высокой статуей Христа в России. В Пятигорске прогуляйтесь по парк "Цветник" , где находится Лермонтовская галерея и грот Дианы .

прогуляйтесь по , где находится и . В Железноводске не забудьте заглянуть в Пушкинскую галерею и прогуляться по красивым аллеям курортного парка.

не забудьте заглянуть в и прогуляться по красивым аллеям курортного парка. В Ставрополе осмотрите исторические Тифлисские ворота и насладитесь видами с Комсомольской горки.

Эта поездка подойдёт для тех, кто ищет тёплый осенний отдых и хочет познакомиться с уникальными курортами Кавказа.

2. "Старая Русса"

Протяжённость: 51 км

Регион: Новгородская область

Если вам хочется уединения и исторического отдыха, отправляйтесь в Старую Руссу - небольшой городок с богатой историей, который особенно подойдёт для однодневного путешествия.

Что посмотреть:

Начните с Дома-музея Ф. М. Достоевского , где писатель часто отдыхал и работал. Пройдитесь по его любимым местам и узнайте интересные факты из жизни писателя.

, где писатель часто отдыхал и работал. Пройдитесь по его любимым местам и узнайте интересные факты из жизни писателя. Посетите музей, посвящённый роману " Братья Карамазовы ", а также прогуляйтесь по курортной территории Старой Руссы, где находится Муравьёвский фонтан и уникальные минеральные источники.

", а также прогуляйтесь по курортной территории Старой Руссы, где находится и уникальные минеральные источники. Приехав в Коростынь, осмотрите Путевой дворец, построенный для императора Александра I, который в настоящее время является музеем.

Эта поездка — настоящая находка для любителей классической литературы и русской истории.

3. "Дорога на Русский Север"

Протяжённость: 602 км

Регион: Архангельская область

Для тех, кто готов к недельному приключению на севере, этот маршрут идеально подходит. Путешествие начинается в Вельске и проходит через Поморские деревни, старинные фабрики и живописные виды на Белое море.

Что посмотреть:

В Вельске посетите музей домовых росписей и центр "Берендей", где познакомитесь с традиционными ремёслами северных народов.

посетите музей домовых росписей и центр "Берендей", где познакомитесь с традиционными ремёслами северных народов. В деревне Хорошевская загляните на крупнейший в регионе коневодческий комплекс .

загляните на крупнейший в регионе . В Шастозерском подворье вас познакомят с бытом поморских крестьян, а в Ломоносово стоит посетить музей, посвящённый Михаилу Ломоносову .

вас познакомят с бытом поморских крестьян, а в стоит посетить музей, посвящённый . Завершите поездку в Архангельске, где вы сможете насладиться атмосферой северных кафе, увидеть Северный морской музей и попробовать блюда местной кухни.

Этот маршрут подойдёт для тех, кто ищет историческую атмосферу Русского Севера и хочет насладиться уникальной природой и культурой региона.

Преимущества осенних путешествий по России:

Осенью природа особенно красива — пейзажи, окрашенные в золотые и красные оттенки , создают уникальную атмосферу для путешествий.

, создают уникальную атмосферу для путешествий. Осенний сезон — это меньше туристов , что даёт возможность насладиться местами в тишине и уединении.

, что даёт возможность насладиться местами в тишине и уединении. Многие города и курорты предлагают сниженные цены на проживание, что делает поездки доступными и комфортными.

Планируйте осеннее путешествие по России, выбирайте интересный маршрут и наслаждайтесь красотой и уютом нашего родного края!