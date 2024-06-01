Женевский автосалон, долгие годы считавшийся одной из самых престижных автомобильных выставок в Европе, прекратил своё существование. Отмена выставок обусловлена неопределённой ситуацией в автоиндустрии, снижением интереса к крупным мероприятиям и усиленной конкуренцией от других площадок.
Начиная с 2025 года, выставки проводиться не будут, что положит конец 120-летней истории автосалона.
На последнем шоу в 2024 году приняли участие лишь несколько брендов, включая Renault и Dacia, тогда как такие крупные игроки как BMW, Volkswagen Group и Mercedes-Benz отказались участвовать.
Это событие является значимым изменением в истории мировых авто выставок.
Фото: commons.wikimedia.org/Ank Kumar (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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