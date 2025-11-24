Установил автопилот — и был в шоке: система сама чуть не спровоцировала аварию из-за одной мелочи

Несмотря на тот факт, что современные автомобили оснащены высокотехнологичными системами активной безопасности, предотвращающими большинство аварийных ситуаций, в некоторых случаях эти "помощники" могут сами становиться источником опасности. По данным ГИБДД, с октября 2025 года в России произошло более 11 тысяч дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, что подчеркивает важность осознания возможных рисков, связанных с использованием автопилота. Эксперты Пермского Политеха рассказали URA. RU о случаях, когда автоматизированные системы могут ошибаться.

"Активная безопасность особенно важна, когда реакция человека может быть замедленной или недостаточной. Это включает ситуации с внезапным торможением впереди и потерей сцепления с дорогой, а также выездом за пределы полосы из-за усталости или низкой концентрации внимания. В таких случаях электронные системы могут предупредить опасность, корректируя действия водителя", — пояснил кандидат технических наук, доцент кафедры "Информационные технологии и автоматизированные системы" ПНИПУ Даниил Курушин.

Как работает система активной безопасности

Современные системы активной безопасности включают различные технологии, такие как автопилот, ассистенты удержания в полосе, системы экстренного торможения и предупреждения о столкновении. Эти системы призваны поддерживать водителя в сложных ситуациях, когда его реакция может быть недостаточной или замедленной.

Однако, несмотря на высокую эффективность, все эти системы имеют определённые ограничения. Они не могут заменить опытного водителя, который оценивает дорожную ситуацию по множеству факторов, таких как звук, вибрации и другие подсознательные сигналы. В то время как электроника работает только с данными, поступающими от датчиков — камер, радаров и ультразвуковых сенсоров, что накладывает ограничения на её восприятие.

Потенциально опасные ситуации с автопилотом

Осадки и загрязнение разметки: Одна из самых распространённых проблем с системами удержания в полосе — невозможность распознать разметку, если она скрыта под дождём, снегом или грязью. Это может привести к тому, что система перестанет корректировать движение автомобиля, что увеличит риск выезда за пределы полосы. Ошибки экстренного торможения: Система экстренного торможения, которая должна предотвращать столкновения, может ошибочно распознать перестроение автомобиля или тень от моста как препятствие. В результате она может инициировать ненужное торможение, что в условиях плотного движения приведёт к заднему столкновению с автомобилем, двигающимся следом. Конфликт действий водителя и системы: В случаях, когда водитель пытается объехать препятствие, которое не замечает датчик системы, "автопилот" может воспринимать это как отклонение от траектории и пытаться вернуть автомобиль на прежнюю линию движения. Это может привести к опасным последствиям, если водитель не успеет своевременно скорректировать свои действия.

Советы по безопасному управлению автомобилем с автопилотом

Эксперты предупреждают, что, несмотря на все преимущества современных технологий, контроль над автомобилем всегда должен оставаться у водителя. В случае сбоя электронных систем важно действовать быстро и чётко:

Если автомобиль неожиданно затормозил: Следует немедленно нажать на педаль газа, чтобы отменить команду ассистента. Также необходимо включить аварийную сигнализацию, чтобы предупредить других участников движения. Если направление движения изменилось: Водитель должен держать руль крепко, скорректировать траекторию и в безопасном месте остановиться, чтобы перезагрузить систему или отключить неисправный "помощник".

Важным моментом является то, что ответственность за работу автопилота и постоянный контроль над его функциями лежит на водителе. Несмотря на многочисленные исследования и разработки в области автономного вождения, до сих пор остаются открытыми вопросы о юридической ответственности в случае ДТП с участием автомобилей, оснащённых такими системами.

"Ответственность за оценку надежности работы автопилота и постоянный контроль над его функционированием полностью лежит на водителе", — добавил Алексей Щелудяков, директор Института дорожного строительства и транспорта ПНИПУ, кандидат технических наук, доцент.

Плюсы и минусы использования автопилота

Плюсы Минусы Снижение нагрузки на водителя в сложных ситуациях Ошибки системы могут привести к аварийным ситуациям Повышение безопасности при внезапном торможении Ограниченная способность системы реагировать на все обстоятельства Улучшение комфортности поездок Необходимость постоянного контроля со стороны водителя

FAQ

Как автопилот помогает предотвратить аварии?

Автопилот и другие системы активной безопасности помогают предотвратить аварии за счет корректировки траектории движения и экстренного торможения, если обнаружено препятствие.

Что делать, если система активной безопасности ошиблась?

Если система активной безопасности ошиблась, важно действовать быстро: отменить команду торможения, корректировать траекторию и остановиться в безопасном месте.

Кто несёт ответственность за ДТП с участием автомобилей с автопилотом?

Ответственность за безопасность вождения и правильную работу автопилота лежит на водителе, что подтверждают эксперты и производители автомобилей.

Мифы и правда

Миф: Автопилот полностью заменяет водителя.

Правда: Хотя автопилот помогает в определённых ситуациях, он не может полностью заменить водителя, который должен постоянно контролировать ситуацию на дороге. Миф: Система экстренного торможения всегда срабатывает точно.

Правда: Система экстренного торможения может ошибаться, распознавая несуществующие препятствия, что может привести к авариям. Миф: Автопилот всегда эффективно справляется с любыми условиями.

Правда: В сложных погодных условиях или при загрязнении разметки автопилот может не сработать должным образом, что повышает риск аварий.

Интересные факты

Современные системы активной безопасности продолжают развиваться и совершенствоваться. В США уже активно обсуждают законопроекты, касающиеся ответственности за ДТП с участием автопилота. В России продажи автомобилей с автопилотом растут, несмотря на многочисленные опасения по поводу безопасности.

Исторический контекст

Системы активной безопасности начали развиваться в начале 2000-х годов, и с тех пор они стали неотъемлемой частью большинства новых автомобилей. Однако внедрение автопилота и систем, полностью управляющих автомобилем, активно обсуждается только в последние несколько лет, и пока что эти технологии все еще требуют постоянного контроля со стороны водителя.