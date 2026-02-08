Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© freepik.com is licensed under Public domain
Андрей Покровский Опубликована сегодня в 17:32

Речь начинается с ложки: самостоятельное питание неожиданно ускоряет развитие ребёнка

Умение есть самостоятельно может оказаться куда важнее, чем кажется на первый взгляд. Новые данные показывают, что первые попытки ребёнка управляться с едой связаны не только с моторикой, но и с развитием речи. Речь идёт о долгосрочном эффекте, который проявляется уже ко второму году жизни. Об этом сообщает журнал Child Development.

Автономия за столом как фактор развития

Самостоятельное питание обычно формируется ближе к двум-двум с половиной годам, однако интерес к еде, попытки брать её руками или пользоваться приборами появляются значительно раньше. Исследователи подчёркивают, что именно этот ранний этап имеет значение не только для пищевого поведения, но и для коммуникативных навыков. Участие в семейных трапезах и возможность есть без постоянной помощи взрослого создают особую среду, насыщенную социальными и когнитивными стимулами.

Как проводилось исследование

Работа стала результатом международного сотрудничества Университета Рима Тор Вергата, Университета Сапиенца в Риме и Института когнитивных наук и технологий Национального исследовательского совета Италии при участии зарубежных партнёров. Учёные проанализировали данные почти 200 детей и их матерей, отслеживая связь между степенью автономии во время приёма пищи в возрасте одного года и развитием коммуникации в последующие месяцы.

Больше самостоятельности — больше общения

Анализ показал, что дети, которые чаще ели самостоятельно уже в один год, активнее использовали вокализации и жесты во время еды. По мнению авторов, приём пищи становится не просто бытовым действием, а полноценной социальной ситуацией.

"Приём пищи — это не только возможность удовлетворить потребность в еде, но и контекст, в котором активируются многочисленные эволюционные процессы, вовлекающие моторное, когнитивное и социально-эмоциональное развитие ребёнка", — объясняет исследователь Университета Рима Тор Вергата Джулия Пекора.

Она отмечает, что совместная трапеза позволяет ребёнку наблюдать за другими, подражать их действиям и включаться в социальное взаимодействие.

Эффект, который сохраняется со временем

Одним из ключевых выводов стала устойчивость выявленной связи. Разница не исчезает по мере взросления, а, напротив, усиливается.

"Особенно удивительно, что эта связь между автономией в питании и коммуникативным развитием сохраняется даже спустя некоторое время, — подчёркивает Пекора. — Дети, которые чаще всего едят самостоятельно в один год, примерно вдвое чаще произносят предложения в 24 месяца".

Связь моторики и языка

Результаты вписываются в более широкую научную картину, показывающую, что развитие движений и речи в раннем возрасте тесно взаимосвязаны. Самостоятельное питание тренирует тонкую моторику рук, координацию и контроль движений, а эти навыки напрямую поддерживают жестовую коммуникацию и другие формы раннего общения.

"Дети, которые с раннего возраста учатся есть самостоятельно, получают больше возможностей для управления едой и совершенствования моторики, что влияет на способность общаться через жесты", — отмечает Франческа Беллагамба из Университета Сапиенца в Риме.

Что это значит для семей

Поощрение автономии за столом помогает формировать среду, богатую моторными, социальными и коммуникативными стимулами. Это поддерживает развитие речи, мышления и эмоциональной сферы без специальных методик — через повседневные рутинные действия, которые уже есть в жизни каждой семьи.

Автор Андрей Покровский
Андрей Покровский — клинический психолог, эксперт по психологии труда с 20-летним стажем. Специалист по выгоранию, стрессоустойчивости и медиации.
