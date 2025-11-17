Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Андрей Власов Опубликована сегодня в 1:16

Россия расширяет эксперимент с беспилотными фурами: что это значит для грузоперевозок

Беспилотные фуры будут тестировать в Свердловской области и Пермском крае до 2028 года – правительство России

Могут ли беспилотные фуры стать привычной частью российских дорог уже в ближайшие годы? Правительство России продлило экспериментальный правовой режим для движения беспилотных большегрузов до 2028 года, открыв для проекта новые территории.

Какие регионы теперь участвуют в эксперименте

В список регионов, где действует специальный режим для беспилотников, добавлены Пермский край и Свердловская область. Эти изменения отражены в новом постановлении, опубликованном на сайте правовых актов. В тексте документа говорится:

"Правительство Российской Федерации постановляет утвердить предлагаемые изменения. В пункт 10 внести республику Башкортостан, Пермский край и Свердловскую область".

Ранее эксперимент охватывал только Москву, Санкт-Петербург, а также Владимирскую, Ленинградскую, Московскую, Нижегородскую, Новгородскую и Тверскую области.

Что это значит для отрасли

Добавление новых регионов расширяет географию тестирования беспилотных большегрузов, что позволит более широко оценить работу автономных транспортных систем в различных дорожных и климатических условиях. К 2028 году технология может пройти масштабную проверку и стать одной из основ развития грузоперевозок в России.

