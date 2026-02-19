Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Шашечки такси ночью
Шашечки такси ночью
© Pravda.ru by Мария Круглова is licensed under public domain
Главная / Авто и мото
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 17:05

Роботакси выходят на дороги России: 100 машин станут лишь началом масштабного автономного разворота

Беспилотные технологии снова выходят на первый план в российском автопроме. Яндекс объявил о масштабных планах по расширению парка автономного транспорта в ближайшие два года. Часть машин отправится на городские маршруты в формате роботакси. Об этом сообщает "За рулем".

Ставка на автономный транспорт

До конца 2026 года компания намерена вывести на дороги до 200 легковых автомобилей с системой автономного управления. Эти машины смогут передвигаться без участия водителя в рамках действующих регламентов тестирования и эксплуатации.

Ровно 100 автомобилей планируется интегрировать в сервис Яндекс Go — они станут основой нового направления роботакси. Оставшиеся 100 единиц задействуют в исследовательских проектах и развитии технологий автопилота. Такой баланс позволяет одновременно масштабировать сервис и совершенствовать программную часть.

Параллельно Яндекс продолжает развивать грузовое направление. В 2026 году парк автономных фур вырастет на 70 автомобилей, а сейчас они проходят тестирование у крупнейших российских ретейлеров. На фоне общих изменений, которые переживает автомобильный рынок, ставка на автоматизацию логистики выглядит закономерной.

От экспериментов к системной работе

Работа над легковыми беспилотниками началась еще в 2017 году. Тогда тестировались прототипы на базе Hyundai Sonata, а в 2023-м планировался запуск роботакси в московском районе Ясенево. Однако в тот период приоритет сместился в сторону грузовых перевозок, где проще выстроить контролируемые маршруты и быстрее добиться практического эффекта.

Автономные фуры оказались более востребованными в логистике: движение между распределительными центрами легче стандартизировать, чем работу в плотном городском трафике. Тем не менее накопленный опыт и технологическая база позволили компании вернуться к идее масштабного легкового сервиса.

Сегодня интерес к интеллектуальным транспортным системам заметно вырос. Современные электронные ассистенты уже меняют повседневное вождение, а автономные решения становятся логичным продолжением этого тренда.

Возможная платформа для роботакси

Недавно Яндекс сертифицировал кроссовер под собственной маркой UMO. Модель UMO U5 может стать базой для будущего роботакси. По данным отраслевых источников, автомобиль во многом повторяет архитектуру GAC Aion Y Plus, что упрощает интеграцию сенсоров, вычислительных модулей и программного обеспечения.

Использование собственной сертифицированной платформы даёт компании большую гибкость. Это позволяет адаптировать конструкцию под требования автономного управления, не ограничиваясь решениями сторонних производителей. Кроме того, собственный бренд открывает перспективы для дальнейшей локализации и технологической независимости.

Если заявленные планы будут реализованы в срок, запуск 100 автомобилей роботакси в составе Яндекс Go может стать заметным шагом для российского рынка автономного транспорта. Пользователи получат новый формат поездок, а технологии автопилота приблизятся к повседневной практике, формируя новый стандарт городской мобильности.

Автор Дмитрий Сафронов
Дмитрий Сафронов — автоэксперт, инженер-механик (НГТУ) с 15-летним стажем. Специалист по подготовке и испытаниям внедорожной техники в экстремальных условиях.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Китай представил дизель нового поколения — расход топлива обещают сократить почти вдвое вчера в 13:54

Новый дизельный двигатель от Yuchai призван снизить расход топлива вдвое, обеспечивая большую надежность для коммерческого транспорта.

Читать полностью » Автоэксперт Моржаретто опроверг популярный миф о незамерзайке и алкотестере вчера в 11:53
Брызнул на стекло — лишился прав? Автоэксперт ответил, покажет ли алкотестер пары незамерзайки

Разбираемся, может ли резкий запах зимней омывайки привести к лишению прав и почему приборы ГИБДД игнорируют пары спирта в салоне даже при сильной концентрации.

Читать полностью » BMW M3 за 40 лет изменился до неузнаваемости — каждое поколение ломало стереотипы вчера в 10:16

Воедино сливаются эпохи и технологии — BMW M3 прошла путь от гоночного купе до суперседана, отражая дух времени.

Читать полностью » Кофе не спасёт, музыка не разбудит: один способ вернуть концентрацию работает лучше любых энергетиков 17.02.2026 в 17:05

Усталость водителя на трассе часто недооценивают. Простые меры профилактики и внимательность к сигналам организма могут предотвратить серьёзные ДТП.

Читать полностью » Вторичный рынок больше не лотерея: одна диагностика спасает от ржавчины и скрытых ДТП 17.02.2026 в 16:57

Эксперт рассказал, какие дефекты чаще всего скрывают продавцы подержанных авто и почему без диагностики покупка может обернуться затратами.

Читать полностью » Chery отказалась от гидравлических тормозов — электроника полностью взяла управление на себя 17.02.2026 в 16:57

Chery вводит безгидравлическую тормозную систему, изменяя представления о безопасности и технологиях в автомобилестроении.

Читать полностью » Милое слово стоит дорого: попытка договориться на месте ДТП превратилась в финансовый крах 17.02.2026 в 11:40

Как не остаться без денег в ДТП, если у виновника нет полиса ОСАГО. Ошибки фиксации, коварные расписки и советы юристов по защите ваших прав в суде.

Читать полностью » Changan выпустит электромобиль на 17.02.2026 в 10:41

Первые натриевые аккумуляторы революционизируют электромобили, обещая доступность и мощность даже в мороз.

Читать полностью »

Новости
Еда
Сметана и сгущенка удваивают калории: безопасная норма блинов в день
Недвижимость
Жирная плёнка в вафельнице исчезает без химии — всё уже есть на кухне
Туризм
Туристы ждут прозрачную воду, а получают нюансы сезона: Пхукет и Паттайя расходятся по чистоте моря
Садоводство
Замёрзший компост весной оживает — несколько вёдер меняют всё
Туризм
Популярные страны вводят особый режим: как Рамадан влияет на отдых, питание и развлечения туристов
Туризм
Нячанг зимой радует тёплым морем — красные флаги на пляже могут всё испортить
Туризм
Древняя Дорога паломников длиной 600 метров впервые приняла туристов — путь ведёт к Храмовой горе
Недвижимость
Укладка плитки под углом превращается в испытание — перекос заметен сразу
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet