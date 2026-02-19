Роботакси выходят на дороги России: 100 машин станут лишь началом масштабного автономного разворота

Беспилотные технологии снова выходят на первый план в российском автопроме. Яндекс объявил о масштабных планах по расширению парка автономного транспорта в ближайшие два года. Часть машин отправится на городские маршруты в формате роботакси. Об этом сообщает "За рулем".

Ставка на автономный транспорт

До конца 2026 года компания намерена вывести на дороги до 200 легковых автомобилей с системой автономного управления. Эти машины смогут передвигаться без участия водителя в рамках действующих регламентов тестирования и эксплуатации.

Ровно 100 автомобилей планируется интегрировать в сервис Яндекс Go — они станут основой нового направления роботакси. Оставшиеся 100 единиц задействуют в исследовательских проектах и развитии технологий автопилота. Такой баланс позволяет одновременно масштабировать сервис и совершенствовать программную часть.

Параллельно Яндекс продолжает развивать грузовое направление. В 2026 году парк автономных фур вырастет на 70 автомобилей, а сейчас они проходят тестирование у крупнейших российских ретейлеров. На фоне общих изменений, которые переживает автомобильный рынок, ставка на автоматизацию логистики выглядит закономерной.

От экспериментов к системной работе

Работа над легковыми беспилотниками началась еще в 2017 году. Тогда тестировались прототипы на базе Hyundai Sonata, а в 2023-м планировался запуск роботакси в московском районе Ясенево. Однако в тот период приоритет сместился в сторону грузовых перевозок, где проще выстроить контролируемые маршруты и быстрее добиться практического эффекта.

Автономные фуры оказались более востребованными в логистике: движение между распределительными центрами легче стандартизировать, чем работу в плотном городском трафике. Тем не менее накопленный опыт и технологическая база позволили компании вернуться к идее масштабного легкового сервиса.

Сегодня интерес к интеллектуальным транспортным системам заметно вырос. Современные электронные ассистенты уже меняют повседневное вождение, а автономные решения становятся логичным продолжением этого тренда.

Возможная платформа для роботакси

Недавно Яндекс сертифицировал кроссовер под собственной маркой UMO. Модель UMO U5 может стать базой для будущего роботакси. По данным отраслевых источников, автомобиль во многом повторяет архитектуру GAC Aion Y Plus, что упрощает интеграцию сенсоров, вычислительных модулей и программного обеспечения.

Использование собственной сертифицированной платформы даёт компании большую гибкость. Это позволяет адаптировать конструкцию под требования автономного управления, не ограничиваясь решениями сторонних производителей. Кроме того, собственный бренд открывает перспективы для дальнейшей локализации и технологической независимости.

Если заявленные планы будут реализованы в срок, запуск 100 автомобилей роботакси в составе Яндекс Go может стать заметным шагом для российского рынка автономного транспорта. Пользователи получат новый формат поездок, а технологии автопилота приблизятся к повседневной практике, формируя новый стандарт городской мобильности.