Маршрут 77. Горный Алтай. Озеро Форелевое
© commons.wikimedia.org by Алтай 77 is licensed under CC BY 4.0
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 12:28

Вершины покоряются роботам: в Алтайских горах проходит тест первый в своем роде умный транспорт

В Горном Алтае на территории курорта "Манжерок" 19 марта 2026 года стартовали испытания автономного шаттла, разработанного компанией Navio. Технологическая новинка тестируется в условиях сложного рельефа, где сочетаются крутые подъемы, спуски и переменчивый климат. Транспортное средство оснащено восемью посадочными местами и специализированным оборудованием для перевозки горнолыжного снаряжения. Разработчики проверяют работу искусственного интеллекта в сценариях взаимодействия с трафиком, характерным для туристических зон.

Специфика испытаний в горах

Выбор курорта "Манжерок" обусловлен потребностью протестировать беспилотник в нестандартных эксплуатационных режимах. Обширная территория объекта с перепадами высот создает идеальную среду для проверки критических систем управления, которые в обычных городских условиях могут оставаться незадействованными.

Разработчикам важно понять, как искусственный интеллект справляется с резкой сменой погодных условий, типичных для горной местности, и сложным дорожным покрытием. Накопленные в ходе поездок данные позволят инженерам откалибровать алгоритмы для более точной навигации в зонах с ограниченным обзором или резкими поворотами.

"Применение подобных технологий на территориях с активным туристическим трафиком требует серьезной предварительной подготовки инфраструктуры. Важно, чтобы автономные системы учитывали не только стандартные правила дорожного движения, но и специфику поведения пешеходов в рекреационных зонах. Горный рельеф добавляет сложности в части работы датчиков и систем торможения в зимний или межсезонный период. Успешный опыт внедрения на таких площадках станет значимым показателем готовности технологий к полноценному масштабированию в регионах".

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Эргономика и техническое оснащение

Салон шаттла спроектирован с упором на функциональность, необходимую для горнолыжного курорта. Помимо того, что в нем предусмотрено место для восьми пассажиров, разработчики интегрировали специальные крепления, позволяющие фиксировать снаряжение без ущерба для комфорта остальных участников поездки.

Интерьер получил адаптивную систему климат-контроля и освещения. Эти параметры меняются автоматически, реагируя на внешнюю температуру, что критически важно в условиях высокогорья с резкими перепадами давления и освещенности в разное время дня.

Конструкция кузова исключает наличие ступеней или подиумов в пассажирской зоне. Для маломобильных граждан предусмотрена возможность регулировки уровня пола — система книлинга опускает транспорт ближе к покрытию остановки, а открытое пространство в центральной части салона облегчает маневрирование.

Алгоритмы безопасности

Автономное транспортное средство является полностью собственной разработкой компании Navio, включая программное обеспечение и узлы агрегатов. Впервые широкой публике концепт представили в конце 2025 года на конференции, посвященной достижениям в сфере искусственного интеллекта.

Основная задача программистов заключалась в создании алгоритма, который обеспечивает жесткое следование правилам дорожного движения при сохранении высокой плавности хода. Даже в динамичных условиях шаттл обязан принимать решения, минимизирующие тряску и резкое замедление.

Система управления спроектирована так, чтобы корректно интерпретировать городские сценарии движения даже при нестандартной разметке или неожиданных помехах. Высокая точность сенсоров позволяет машине поддерживать предсказуемую траекторию, что снижает риск возникновения инцидентов при любом типе дорожного покрытия.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова
Автор Дмитрий Корнилов
Дмитрий Корнилов — эксперт по госуправлению (РАНХиГС). Замглавы администрации по инфраструктуре с 15-летним стажем. Специалист по Smart City и ЖКХ.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

