МАРС
МАРС
© wikimedia by NASA/JPL-Caltech is licensed under public domain
Главная / Наука
Наталья Орлова Опубликована сегодня в 18:20

ИИ сел за руль на Марсе: Perseverance доверили путь, который раньше считался слишком опасным

Марсоход Perseverance прошёл маршрут под управлением ИИ — NASA

NASA впервые доверило искусственному интеллекту управление марсоходом Perseverance — и эксперимент оказался удачным. Впервые маршрут аппарата на Марсе был спланирован не только инженерами, но и ИИ-моделью. Испытание прошло без сбоев и показало, как могут выглядеть будущие миссии вдали от Земли. Об этом сообщает издание CNET.

Эксперимент с автономной навигацией

Прокладка маршрута для марсохода, находящегося примерно в 140 миллионах миль от Земли, — сложная и кропотливая задача. В отличие от земных навигаторов, здесь нельзя просто задать точку назначения. Команды Лаборатории реактивного движения NASA (JPL) вручную анализируют рельеф, уклоны, камни и потенциально опасные участки, чтобы избежать повреждений или опрокидывания ровера.

Поверхность Марса неоднородна: участки с рыхлым реголитом, острые камни и следы древней водной активности требуют осторожного подхода, особенно в районе кратера Езеро, где Perseverance уже сделал ряд открытий, связанных с прошлым климатом планеты и тем, что дожди на Марсе могли идти миллионы лет.

В декабре NASA впервые решило проверить, насколько с этой задачей способен справиться искусственный интеллект. Для эксперимента использовали модель Claude, разработанную компанией Anthropic. Две демонстрации прошли 8 и 10 декабря. Маршрут, предложенный ИИ, был тщательно проверен специалистами JPL, после чего загружен на борт Perseverance. В результате марсоход без проблем преодолел почти 450 метров за два заезда.

Как ИИ строил маршрут

При работе с искусственным интеллектом NASA применило тот же подход, что и при планировании маршрутов людьми. Claude получил доступ к тем же спутниковым снимкам и данным с орбитального аппарата Mars Reconnaissance Orbiter, которые используют инженеры и ученые. На основе этой информации модель сформировала цепочку путевых точек, по которым Perseverance мог безопасно двигаться.

Полученный маршрут не был принят безоговорочно. Специалисты агентства внесли лишь небольшие корректировки, после чего передали его марсоходу. Сам аппарат уже самостоятельно рассчитал траекторию движения между точками, следуя заложенным алгоритмам автономной навигации, при этом соблюдая действующие требования планетарной защиты и ограничения, из-за которых существуют запретные регионы на Марсе.

"Эта демонстрация показывает, насколько продвинулись наши возможности, и расширяет наши представления о том, как мы будем исследовать другие миры", — сказал администратор NASA Джаред Айзекман.
"Подобные автономные технологии могут помочь миссиям работать более эффективно, справляться со сложными условиями и приносить больше научной пользы по мере удаления от Земли", — добавил он.

Почему это важно для будущих миссий

Сегодня марсоходы перемещаются относительно медленно. По данным NASA, расстояние между путевыми точками обычно не превышает 100 метров, а средняя скорость исследования поверхности Марса сопоставима с одним футбольным полем в час. Даже значимые этапы занимают месяцы. Так, в 2024 году Perseverance поднимался из кратера Езеро на протяжении 3,5 месяца, преодолев около 500 метров по вертикали.

За четыре года работы, к декабрю 2025-го, марсоход прошел всего около 40 километров. Это ограничение связано не с возможностями техники, а с высокой нагрузкой на операторов, которым приходится вручную анализировать данные и планировать каждый шаг.

Снижение нагрузки на команды на Земле

Специалист по космической робототехнике из JPL Ванди Верма отмечает, что ключевая цель внедрения ИИ — дать марсоходам возможность проходить значительно большие расстояния при минимальном участии операторов. Автономные системы позволяют ускорить принятие решений и эффективнее использовать ограниченное время миссий.

Кроме навигации, искусственный интеллект может помочь и в научной работе. Его планируют использовать для автоматического поиска интересных объектов и аномалий на поверхности планеты. Это избавит ученых от необходимости вручную просматривать огромные массивы изображений и данных, поступающих с марсоходов.

В перспективе такие технологии могут стать стандартом для миссий к более удаленным объектам Солнечной системы, где задержка сигнала и ограниченные ресурсы делают ручное управление еще сложнее.

Автор Наталья Орлова
Наталья Орлова — астрофизик (МГУ), эксперт ГАИШ МГУ с 14-летним стажем. Специалист по исследованию переменных звезд и фотометрии. Исследователь сверхновых.

