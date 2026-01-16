Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Пояс Койпера
Пояс Койпера
Наталья Орлова Опубликована сегодня в 17:55

Один обломок — и эффект домино неизбежен: Европа делает первый шаг к безопасному космосу

ЕКА запланировало запуск аппаратов для очистки орбиты в 2027 году — Space News

Космическое пространство становится всё более загруженным, а риски столкновений растут с каждым годом. Европа предлагает ответ, делая ставку на автономные технологии нового поколения. Проект PRELUDE должен показать, как именно можно изменить правила работы на орбите. Об этом сообщает Space News.

Автономность как ключ к безопасной орбите

Европейское космическое агентство совместно с компанией ClearSpace готовит миссию PRELUDE, запуск которой запланирован на 2027 год. На низкую околоземную орбиту выведут два компактных аппарата, предназначенных для отработки автономных сближений, манёвров и навигации без постоянного контроля с Земли. Эти решения рассматриваются как основа будущего орбитального обслуживания и активного удаления мусора.

Актуальность миссии усиливается на фоне планов по резкому увеличению числа спутниковых группировок и конкуренции за низкую околоземную орбиту. PRELUDE должен доказать, что автономные системы способны повысить безопасность полётов и снизить нагрузку на операторов.

Аппараты будут использовать машинное зрение, высокоточные датчики и сложные алгоритмы наведения, навигации и управления. Это позволит им самостоятельно оценивать обстановку и безопасно работать рядом с другими объектами.

"Космический аппарат PRELUDE сможет самостоятельно видеть, распознавать и точно отслеживать другой объект в космосе без вмешательства с Земли", — сказал генеральный директор ClearSpace Люк Пиге в интервью Space News.

Испытание технологий в реальных условиях

Миссия рассчитана на серию последовательных операций, а не на единичную демонстрацию. В течение семи-двенадцати месяцев аппараты будут выполнять сближения разной сложности, постепенно расширяя уровень автономности. Такой подход позволяет поэтапно проверять системы и снижать риски.

Отказоустойчивое программное обеспечение особенно важно в условиях плотного трафика и влияния внешних факторов, включая космическую погоду, способную нарушать связь и навигацию.

"Цель состоит в том, чтобы всесторонне протестировать систему управления с помощью структурированных операций по сближению и проверки функций безопасности", — пояснил представитель отдела космической безопасности ЕКА.

Стратегия ClearSpace и долгосрочные планы

ClearSpace отвечает за системную инженерию, управление миссией и наземные операции PRELUDE. Для ЕКА проект является частью стратегии по формированию устойчивой и коммерчески жизнеспособной орбитальной инфраструктуры.

"Эта миссия укрепляет лидерство Европы в области устойчивых и безопасных космических операций", — отметил глава профильного подразделения ЕКА Тьяго Соарес.

PRELUDE также служит подготовительным этапом для миссии ClearSpace-1, в рамках которой планируется свести с орбиты спутник Proba-1. Данные PRELUDE должны снизить технические и операционные риски последующих проектов.

Рост космического трафика делает автономное сопровождение и обслуживание объектов не экспериментом, а необходимостью. PRELUDE приближает момент, когда такие технологии станут стандартом для работы на орбите.

Автор Наталья Орлова
Наталья Орлова — астрофизик (МГУ), эксперт ГАИШ МГУ с 14-летним стажем. Специалист по исследованию переменных звезд и фотометрии. Исследователь сверхновых.

