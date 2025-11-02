Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Cadillac Escalade
Cadillac Escalade
© Wikipedia by Damian B Oh is licensed under CC BY-SA 4.0
Иван Рогов Опубликована сегодня в 1:52

Пульт вместо руля: новая система Cadillac грозит перевернуть автоиндустрию

Cadillac Escalade IQ получит полуавтономную систему вождения Super Cruise третьего уровня

Американский автопроизводитель General Motors готовит революционное обновление для своих электрических моделей Cadillac Escalade IQ — новую версию системы Super Cruise. Это будет первый у компании полуавтономный комплекс третьего уровня, который официально позволит водителю временно не следить за дорогой и, например, смотреть кино прямо во время поездки.

Как работает Super Cruise нового поколения

В основе будущей технологии — мощная вычислительная платформа, объединяющая все системы автомобиля в единую сеть. Благодаря ей машина сможет самостоятельно управлять движением, удерживать полосу, перестраиваться и реагировать на дорожную ситуацию без участия человека.

Система будет функционировать только на заранее размеченных трассах, внесённых в базу данных GM. Уже сейчас их протяжённость превышает 900 тысяч километров. То есть, например, при движении по шоссе с устойчивой разметкой водитель сможет отдать контроль машине и заняться чем-то другим — в том числе посмотреть сериал или пообщаться с голосовым ассистентом.

Для безопасности предусмотрены бирюзовые индикаторы: они будут сигнализировать окружающим о том, что в данный момент активирован автопилот.

Почему не всем доступна функция

Несмотря на техническую готовность, внедрение Super Cruise уровня 3 потребует решения множества юридических вопросов. Сейчас использование подобных систем разрешено лишь в отдельных штатах США — таких как Калифорния и Невада. Поэтому, даже если Cadillac внедрит новинку раньше, воспользоваться ею смогут только жители регионов, где подобное разрешено законом.

General Motors ведёт переговоры с властями других штатов, чтобы постепенно расширить географию разрешённых зон. Это ключевой шаг, ведь до тех пор система останется функцией для ограниченного круга пользователей.

Сравнение систем автономного вождения

Производитель Уровень автономности Где разрешено Особенности
Tesla Autopilot 2 США, Европа Требуется постоянный контроль водителя
Mercedes Drive Pilot 3 Германия, США (2 штата) Работает до 60 км/ч
Cadillac Super Cruise (новая версия) 3 США (ограниченно) Поддержка просмотра видео, голосовой помощник AI

Как безопасно пользоваться системой

  1. Перед включением Super Cruise убедитесь, что вы находитесь на поддерживаемой дороге.

  2. Активируйте режим только при стабильных погодных условиях.

  3. Не убирайте руки далеко — система предупредит, если потребуется вернуть управление.

  4. Проверяйте состояние камер и датчиков — от их чистоты зависит точность распознавания.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: активировать автопилот вне разрешённой зоны.
Последствие: потеря управления и аварийная ситуация.
Альтернатива: проверить базу поддерживаемых маршрутов через приложение GM Connect.

Ошибка: полагаться на систему при плохой видимости.
Последствие: некорректная работа датчиков, риск столкновения.
Альтернатива: использовать адаптивный круиз-контроль, но контролировать движение самостоятельно.

А что если водитель уснёт?

Система оснащена камерами, отслеживающими взгляд и положение головы. Если датчики заметят, что водитель уснул или отвлёкся, управление будет постепенно возвращено ему: автомобиль замедлится, включит аварийку и остановится в безопасном месте. Таким образом, даже при максимально автономной езде контроль остаётся за человеком.

Плюсы и минусы Super Cruise

Плюсы Минусы
Снижение усталости водителя в долгих поездках Доступна не во всех регионах
Возможность смотреть фильмы или работать Требуется стабильная связь и обновления
Повышенная безопасность благодаря датчикам Высокая стоимость технологии
Поддержка голосового ассистента Google Gemini Пока только для электромобилей Cadillac

FAQ

Как активировать Super Cruise?
Через меню мультимедиа — при условии, что автомобиль находится на поддерживаемой трассе.

Сколько будет стоить опция?
По предварительным данным, система войдёт в базовую комплектацию Escalade IQ, но подписка на расширенные функции (видео, AI-помощник) будет платной.

Можно ли использовать систему за пределами США?
Пока нет. General Motors ведёт переговоры о сертификации в Канаде и Европе.

Что делать, если сигнал GPS пропал?
Машина предупредит о необходимости вернуть ручное управление — иначе остановится.

Мифы и правда

Миф: автопилот делает водителя бесполезным.
Правда: системы уровня 3 лишь временно освобождают человека от руля, но полностью не заменяют его участия.

Миф: Super Cruise можно использовать где угодно.
Правда: только на официально размеченных и проверенных дорогах.

Миф: система полностью исключает аварии.
Правда: даже с автопилотом водителю нужно сохранять внимание — технологии минимизируют риски, но не гарантируют абсолютную безопасность.

