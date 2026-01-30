Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
2025 Lada Vesta
Иван Рогов Опубликована сегодня в 17:26

АвтоВАЗ включает повышенную передачу: планы на 2026 год ломают старую логику рынка

АвтоВАЗ вступает в 2026 год с амбициозными, но взвешенными планами, делая ставку на устойчивый рост и сохранение лидерства на российском авторынке. Компания намерена наращивать производство без резких шагов, ориентируясь на реальные запросы покупателей и общую экономическую ситуацию. Такой подход позволяет гибко реагировать на изменения спроса и поддерживать стабильность модельного ряда. Об этом сообщает "Российская газета".

Стратегия роста без перегрузки рынка

АвтоВАЗ подчёркивает, что увеличение объёмов выпуска не является самоцелью. Производственные решения принимаются с учётом макроэкономических факторов, доступности комплектующих и покупательской активности. В компании отмечают, что сегодня ключевая задача — не просто выпускать больше машин, а сохранять баланс между различными версиями и модификациями, которых в линейке уже более ста.

"Сегодня мы производим не столько, сколько можем, а столько, сколько нужно, балансируя между модификациями, которых уже более 100. Мы уверены, что по итогам 2026 года удержим лидирующие позиции. Это наша задача, наша историческая миссия", — подчеркнул президент АвтоВАЗа Максим Соколов.

Подобная стратегия особенно важна на фоне изменений ценовой политики в отрасли, включая недавнюю индексацию цен Lada, которая затронула ключевые модели бренда.

Итоги 2025 года и обновление модельного ряда

Прошедший год стал для компании показателем стабильности. По итогам 2025 года АвтоВАЗ выпустил более 324 тысяч автомобилей под брендом Lada. Существенную роль в этом сыграло расширение модельного ряда и вывод на рынок новых версий, рассчитанных на разные категории покупателей.

В течение года компания представила семейство Lada Iskra, спортивную версию Niva Sport, кросс-версию Granta Active Cross, а также обновлённую Lada Niva Travel с двигателем объёмом 1,8 литра. Эти модели позволили укрепить позиции в ключевых сегментах и поддержать интерес к бренду со стороны как частных клиентов, так и корпоративных заказчиков.

Производственные планы на 2026 год

В 2026 году АвтоВАЗ рассчитывает увеличить объём выпуска до 400 тысяч автомобилей. В производственную программу войдут как уже известные модели, так и новые разработки. Среди них — кроссовер Lada Azimut, серийный выпуск которого запланирован на вторую половину года, обновлённая Lada Niva Legend с мотором 1,8 литра и готовящаяся к дебюту Lada Vesta Sport. Подготовка к запуску LADA Azimut уже ведётся в рамках предсерийного производства.

Компания делает ставку на постепенное обновление линейки без резких изменений, что должно обеспечить устойчивость продаж и сохранить доверие покупателей. Такой сценарий позволяет АвтоВАЗу оставаться гибким игроком рынка и адаптироваться к внешним условиям без потери темпов развития.

Сочетание осторожного планирования, расширения модельного ряда и ориентации на реальный спрос формирует основу стратегии автопроизводителя на ближайшие годы и создаёт задел для сохранения лидирующих позиций.

Автор Иван Рогов
Иван Рогов — автоэксперт, инженер (МГТУ ГА) с 15-летним стажем. Специалист по безопасности и тех-аудиту. Провел 500+ тест-драйвов и глубоких обзоров.

