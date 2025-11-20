Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Презентация российского автомобиля Tenet
Презентация российского автомобиля Tenet
© Telegram-канал губернатора Калужской области by Владислав Шапша
Андрей Чернов Опубликована сегодня в 16:33

Не просто сборка: как АГР сделает автомобили Tenet настоящим трендом на российском рынке

АГР инвестирует 87,7 млрд рублей в локализацию производства в России

Группа АГР планирует вложить 87,7 миллиардов рублей в локализацию производства автомобилей на приобретенных заводах в Калужской области и Санкт-Петербурге. Эти данные содержатся в официальном ответе Минпромторга России на запрос группы депутатов Госдумы.

"АГР взяла на себя обязательства по инвестициям в локализацию производства в рамках специальных инвестиционных контрактов — например, в части автоэлектроники, автоматической коробки передач и двигателей", — говорится в письме министра Антона Алиханова, переданном в газете "Ведомости".

Инвестиции в локализацию на заводах АГР

Общий объем инвестиций, который группа АГР направит на развитие производства, составит 87,7 миллиардов рублей. Из этой суммы, 50,6 миллиардов рублей будут вложены в локализацию производства на бывшем заводе Volkswagen в Калужской области, а 37,1 миллиарда рублей — в модернизацию завода в Шушарах, Санкт-Петербург. Также в письме уточняется, что компания уже инвестировала около 7 миллиардов рублей в переоборудование шушарского завода и 10 миллиардов рублей в запуск производства автомобилей Tenet в Калужской области.

Преимущества локализации для АГР

  1. Снижение зависимости от импорта: Локализация производства позволяет снизить зависимость от иностранных поставок, что делает продукцию более конкурентоспособной на российском рынке.

  2. Создание рабочих мест: С увеличением объемов производства на местных заводах растет число рабочих мест, что способствует экономическому развитию региона.

  3. Снижение затрат на производство: Локализация позволяет оптимизировать расходы на логистику и импорт, что может привести к снижению себестоимости автомобилей.

Производственные успехи группы АГР

На калужской площадке уже налажено полнокомплектное производство трех моделей кроссоверов Tenet, а на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге продолжается выпуск автомобилей Solaris. Это подтверждает уверенное развитие производства и рост интереса к новым моделям, произведенным на российских заводах.

Текущие результаты

  1. Завод в Калужской области: За 2024 год с конвейера бывшего завода Volkswagen сошло 21 800 автомобилей, и продажи новой марки Tenet уже показывают уверенный рост, достигнув 10 000 единиц за первые месяцы продаж.

  2. Завод в Санкт-Петербурге: На бывшем заводе Hyundai продолжается выпуск моделей Solaris, что также подтверждает важность этого завода для автомобильной промышленности России.

Завод Инвестиции в локализацию (млрд рублей) Количество выпущенных автомобилей за 2024 год
Завод в Калужской области 50,6 21 800 автомобилей
Завод в Шушарах (Санкт-Петербург) 37,1 Не указано

Влияние на российский рынок автомобилей

Инвестиции группы АГР в локализацию производства не только помогают ускорить развитие отечественной автомобильной отрасли, но и способствуют улучшению качества выпускаемых автомобилей, а также снижению их стоимости за счет оптимизации процессов. Это является важным шагом для повышения конкурентоспособности автомобилей на внутреннем рынке, особенно с учетом роста цен на импортные машины.

А что если…

Если планы АГР по локализации производства будут успешно реализованы, то можно ожидать дальнейший рост в производстве автомобилей отечественного бренда Tenet и других моделей. Это позволит компании значительно укрепить свои позиции на российском рынке, а также обеспечит рост экспорта в другие страны.

Плюсы и минусы локализации

Плюсы Минусы
Снижение стоимости производства за счет локализации Высокие начальные инвестиции
Создание рабочих мест в регионах Риски, связанные с нестабильной политической ситуацией
Увеличение конкурентоспособности на внутреннем рынке Зависимость от экономической ситуации в стране

FAQ

Какие заводы группы АГР проходят локализацию?

Локализация проводится на бывшем заводе Volkswagen в Калужской области и заводе в Шушарах (Санкт-Петербург), где также производятся автомобили марки Solaris.

Что такое специальные инвестиционные контракты?

Специальные инвестиционные контракты — это соглашения, которые позволяют компаниям инвестировать в локализацию производства на территории России, получая налоговые льготы и другие преимущества.

Как локализация производства влияет на цену автомобилей?

Локализация позволяет снизить затраты на производство, логистику и импорт, что может привести к снижению цен на автомобили, произведенные в России.

Мифы и правда

  1. Миф: Локализация производства всегда приводит к повышению цен.
    Правда: Локализация помогает снизить себестоимость и может привести к снижению цен на автомобили.

  2. Миф: Локализованные автомобили всегда хуже по качеству, чем импортные.
    Правда: Локализация позволяет улучшить качество, так как производство под контролем отечественных специалистов и адаптировано к российским условиям.

  3. Миф: Китайские автомобили, произведенные в России, будут плохого качества.
    Правда: Современные китайские автомобили на российских заводах показывают высокое качество, соответствующее мировым стандартам.

Сон и психология

Для многих покупателей китайские автомобили, произведенные в России, могут восприниматься как более надежные и качественные, поскольку производство происходит в странах с развивающимися автомобильными рынками. Осознание того, что автомобиль прошел через российские сборочные линии, повышает доверие к продукции.

Интересные факты

  1. Tenet - новая марка, выпускающая кроссоверы в России, которые уже показывают высокий уровень продаж.

  2. Локализация производства китайских автомобилей в России позволяет создавать больше рабочих мест, что способствует развитию экономики.

  3. На базе завода в Калужской области уже запущено производство машин марки Tenet, которые активно конкурируют на российском рынке.

Исторический контекст

Локализация производства в России стала важной частью стратегии иностранных производителей в последние годы. Это было связано с экономической ситуацией, необходимостью соблюдения новых регламентов и правил, а также с желанием китайских автопроизводителей укрепить свои позиции на российском рынке.

