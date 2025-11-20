Не просто сборка: как АГР сделает автомобили Tenet настоящим трендом на российском рынке
Группа АГР планирует вложить 87,7 миллиардов рублей в локализацию производства автомобилей на приобретенных заводах в Калужской области и Санкт-Петербурге. Эти данные содержатся в официальном ответе Минпромторга России на запрос группы депутатов Госдумы.
"АГР взяла на себя обязательства по инвестициям в локализацию производства в рамках специальных инвестиционных контрактов — например, в части автоэлектроники, автоматической коробки передач и двигателей", — говорится в письме министра Антона Алиханова, переданном в газете "Ведомости".
Инвестиции в локализацию на заводах АГР
Общий объем инвестиций, который группа АГР направит на развитие производства, составит 87,7 миллиардов рублей. Из этой суммы, 50,6 миллиардов рублей будут вложены в локализацию производства на бывшем заводе Volkswagen в Калужской области, а 37,1 миллиарда рублей — в модернизацию завода в Шушарах, Санкт-Петербург. Также в письме уточняется, что компания уже инвестировала около 7 миллиардов рублей в переоборудование шушарского завода и 10 миллиардов рублей в запуск производства автомобилей Tenet в Калужской области.
Преимущества локализации для АГР
-
Снижение зависимости от импорта: Локализация производства позволяет снизить зависимость от иностранных поставок, что делает продукцию более конкурентоспособной на российском рынке.
-
Создание рабочих мест: С увеличением объемов производства на местных заводах растет число рабочих мест, что способствует экономическому развитию региона.
-
Снижение затрат на производство: Локализация позволяет оптимизировать расходы на логистику и импорт, что может привести к снижению себестоимости автомобилей.
Производственные успехи группы АГР
На калужской площадке уже налажено полнокомплектное производство трех моделей кроссоверов Tenet, а на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге продолжается выпуск автомобилей Solaris. Это подтверждает уверенное развитие производства и рост интереса к новым моделям, произведенным на российских заводах.
Текущие результаты
-
Завод в Калужской области: За 2024 год с конвейера бывшего завода Volkswagen сошло 21 800 автомобилей, и продажи новой марки Tenet уже показывают уверенный рост, достигнув 10 000 единиц за первые месяцы продаж.
-
Завод в Санкт-Петербурге: На бывшем заводе Hyundai продолжается выпуск моделей Solaris, что также подтверждает важность этого завода для автомобильной промышленности России.
"Инвестиции в локализацию на заводах АГР"
|Завод
|Инвестиции в локализацию (млрд рублей)
|Количество выпущенных автомобилей за 2024 год
|Завод в Калужской области
|50,6
|21 800 автомобилей
|Завод в Шушарах (Санкт-Петербург)
|37,1
|Не указано
Влияние на российский рынок автомобилей
Инвестиции группы АГР в локализацию производства не только помогают ускорить развитие отечественной автомобильной отрасли, но и способствуют улучшению качества выпускаемых автомобилей, а также снижению их стоимости за счет оптимизации процессов. Это является важным шагом для повышения конкурентоспособности автомобилей на внутреннем рынке, особенно с учетом роста цен на импортные машины.
А что если…
Если планы АГР по локализации производства будут успешно реализованы, то можно ожидать дальнейший рост в производстве автомобилей отечественного бренда Tenet и других моделей. Это позволит компании значительно укрепить свои позиции на российском рынке, а также обеспечит рост экспорта в другие страны.
Плюсы и минусы локализации
|Плюсы
|Минусы
|Снижение стоимости производства за счет локализации
|Высокие начальные инвестиции
|Создание рабочих мест в регионах
|Риски, связанные с нестабильной политической ситуацией
|Увеличение конкурентоспособности на внутреннем рынке
|Зависимость от экономической ситуации в стране
FAQ
Какие заводы группы АГР проходят локализацию?
Локализация проводится на бывшем заводе Volkswagen в Калужской области и заводе в Шушарах (Санкт-Петербург), где также производятся автомобили марки Solaris.
Что такое специальные инвестиционные контракты?
Специальные инвестиционные контракты — это соглашения, которые позволяют компаниям инвестировать в локализацию производства на территории России, получая налоговые льготы и другие преимущества.
Как локализация производства влияет на цену автомобилей?
Локализация позволяет снизить затраты на производство, логистику и импорт, что может привести к снижению цен на автомобили, произведенные в России.
Мифы и правда
-
Миф: Локализация производства всегда приводит к повышению цен.
Правда: Локализация помогает снизить себестоимость и может привести к снижению цен на автомобили.
-
Миф: Локализованные автомобили всегда хуже по качеству, чем импортные.
Правда: Локализация позволяет улучшить качество, так как производство под контролем отечественных специалистов и адаптировано к российским условиям.
-
Миф: Китайские автомобили, произведенные в России, будут плохого качества.
Правда: Современные китайские автомобили на российских заводах показывают высокое качество, соответствующее мировым стандартам.
Сон и психология
Для многих покупателей китайские автомобили, произведенные в России, могут восприниматься как более надежные и качественные, поскольку производство происходит в странах с развивающимися автомобильными рынками. Осознание того, что автомобиль прошел через российские сборочные линии, повышает доверие к продукции.
Интересные факты
-
Tenet - новая марка, выпускающая кроссоверы в России, которые уже показывают высокий уровень продаж.
-
Локализация производства китайских автомобилей в России позволяет создавать больше рабочих мест, что способствует развитию экономики.
-
На базе завода в Калужской области уже запущено производство машин марки Tenet, которые активно конкурируют на российском рынке.
Исторический контекст
Локализация производства в России стала важной частью стратегии иностранных производителей в последние годы. Это было связано с экономической ситуацией, необходимостью соблюдения новых регламентов и правил, а также с желанием китайских автопроизводителей укрепить свои позиции на российском рынке.
