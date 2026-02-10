Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Иван Рогов Опубликована сегодня в 11:40

Автопром без внешних костылей: детали, которые годами везли из Европы и Азии, начали делать в России

В российском автопроме появился важный сигнал о технологической самостоятельности. Один из машиностроительных заводов смог запустить выпуск сложных узлов, ранее полностью завязанных на импорт. Эти компоненты критически важны как для премиальных автомобилей, так и для городского электротранспорта. Об этом сообщает издание "За рулём".

Инвестиции и ставка на локализацию

Муромский машиностроительный завод ("Муроммашзавод") начал серийное производство сразу двух ключевых автокомпонентов — рулевых реек с электроусилителем и электрических портальных мостов. Проект стал возможен благодаря масштабным вложениям, общий объём которых превысил 2,2 млрд рублей. Существенную часть финансирования — 1,75 млрд рублей — предприятие получило от федерального Фонда развития промышленности. Средства были выделены в рамках программы "Автокомпоненты", ориентированной на снижение импортной зависимости отрасли.

Запуск новых линий стал логичным продолжением курса на углубление локализации и создание собственных инженерных решений. Для завода это не только расширение продуктовой линейки, но и выход на новые сегменты рынка, что вписывается в общую картину трансформации отрасли, где производители всё активнее пересматривают стратегии развития, как это происходит и в случае с производством автомобилей в России.

Рулевые рейки для автомобилей AURUS

Одним из ключевых направлений стало производство рулевых реек с электроусилителем для автомобилей премиум-класса AURUS. До 2022 года такие узлы поставлялись из Германии, что делало выпуск машин уязвимым к внешним ограничениям и увеличивало себестоимость. Теперь предприятие в Муроме планирует выпускать до 350 реек в год.

Новая конструкция полностью разработана инженерами завода и не имеет прямых аналогов в России. Она позволяет повысить точность управления, а также способствует снижению расхода топлива и уровня выбросов углекислого газа. Дополнительным преимуществом стала технологическая готовность решения к интеграции в системы помощи водителю и перспективные разработки в области беспилотного транспорта. Уровень локализации по этому компоненту достиг 84%.

Электрические портальные мосты для электробусов

Вторым стратегическим продуктом стали электрические портальные мосты для электробусов. Эти узлы востребованы сразу несколькими российскими производителями, включая КАМАЗ, "Волгабас", ЛиАЗ и "Синару — городские машины". Ранее подобные мосты закупались в Германии и Китае, что создавало риски для стабильного развития сегмента электротранспорта.

Производственные мощности "Муроммашзавода" позволяют выпускать более 200 мостов в год с возможностью масштабирования до 3 тысяч единиц. Уровень локализации здесь достигает 87%. Разработка обеспечивает плавность хода, снижение шума и высокую энергоэффективность, что особенно важно на фоне интереса к электрическому транспорту и мер поддержки, включая льготы для электромобилей.

Развитие собственного производства таких компонентов укрепляет позиции российских предприятий в сфере машиностроения и формирует задел для дальнейшего технологического роста. Запуск новых линий показывает, что сложные инженерные решения могут создаваться внутри страны без потери качества и функциональности.

Автор Иван Рогов
Иван Рогов — автоэксперт, инженер (МГТУ ГА) с 15-летним стажем. Специалист по безопасности и тех-аудиту. Провел 500+ тест-драйвов и глубоких обзоров.

