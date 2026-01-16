Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Вид из окна машины
Вид из окна машины
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 14:55

Купил авто с пробегом и понял, почему одни модели держат цену годами — всё решает один фактор

Популярные модели на вторичке дешевеют медленнее — Ладушкин

На вторичном рынке есть машины, которые словно не знают слова "обесценивание". Их разбирают быстрее других, потому что покупатели уверены: через пару лет такую покупку будет легко продать без болезненной потери в цене. Секрет чаще всего не в "магии бренда", а в устойчивом спросе и понятной выгоде для владельца. Об этом сообщает MoneyTimes.

Почему цена держится, даже когда рынок лихорадит

Руководитель экспертно-оценочной компании LEM Solution Евгений Ладушкин объясняет: главный якорь стоимости — ликвидность, то есть способность автомобиля быстро найти нового хозяина. На практике это означает одно: чем шире круг людей, которые готовы рассматривать модель на вторичке, тем спокойнее ведёт себя ценник.

Важна и роль альтернативы новому авто. Когда новый автомобиль в той же категории стоит заметно дороже или его сложно купить, интерес к свежим подержанным экземплярам растёт. Дополнительно играет привычность модели: понятная комплектация, ожидаемое поведение на дороге, предсказуемая эксплуатация и наличие сервиса делают выбор менее рискованным.

"Лучше всего сохраняют свою стоимость автомобили, которые максимально популярны у людей, рассматривающих к покупке автомобиль с пробегом. Как правило, это автомобили низкого сегмента люкс-брендов, самые младшие модели мерседесов, бмв, ауди, фордов, то есть те машины, которые на входе новыми купить в России по тем или иным причинам либо дорого, либо невозможно, при этом по прошествии двух-трех лет они сохраняют все свои качества и свойства", — пояснил Ладушкин.

В чём феномен "младшего премиума"

Под "низким сегментом" в контексте премиальных марок обычно понимают начальные, наиболее доступные версии — те, которые дают ощущение бренда, но остаются ближе к массовому рынку по формату. Такие машины часто привлекают людей, которые хотят более высокий уровень комфорта, материалов и оснащения, но не готовы переплачивать за новую покупку.

Ладушкин отмечает, что логика спроса остаётся прежней, меняются лишь конкретные модели, которые попадают в фокус покупателей. Чем яснее выгода для человека "здесь и сейчас", тем меньше автомобиль теряет в цене: рынок голосует рублём за то, что можно быстро купить и так же быстро продать.

"Сейчас рынок изменился, модели стартового сегмента премиальных брендов по стоимости новыми улетели совсем далеко вверх, а б/у примерно сопоставимы со стоимостью нового среднестатистического китайского автомобиля. Именно по этим причинам их и рассматривают, по этим причинам они мало теряют в ликвидности. Эти машины за три-пять лет эксплуатации потеряют в цене не сильно относительно, например, того же самого Китая", — предположил специалист.

Что это значит для покупателя на вторичке

Для тех, кто выбирает автомобиль с пробегом, такой тренд превращается в понятную стратегию: при грамотном выборе можно ездить несколько лет и затем продать машину без резкого дисконта. Однако ликвидность не отменяет здравого смысла — состояние, история обслуживания, прозрачные документы и адекватный пробег по-прежнему решают многое, потому что именно они определяют доверие следующего покупателя.

Автор Дмитрий Сафронов
Дмитрий Сафронов — автоэксперт, инженер-механик (НГТУ) с 15-летним стажем. Специалист по подготовке и испытаниям внедорожной техники в экстремальных условиях.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

