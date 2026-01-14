Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Autobilder Gratis is licensed under CC BY 2.0
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 14:01

Volvo пошла ва-банк: в компанию вернули человека, от которого зависит будущее моделей

Томас Ингенлат вернулся на пост главного дизайнера Volvo — автопроизводитель

Томас Ингенлат снова оказался в центре внимания автомобильной индустрии. Один из ключевых архитекторов современного облика Volvo возвращается к работе с брендом в момент, когда компании важно сохранить визуальную целостность и стратегическую уверенность. Его назначение воспринимается как сигнал стабильности на фоне продолжающихся изменений в автопроме. Об этом сообщает "Автостат" со ссылкой на заявление Volvo Car и данные Bloomberg.

Возвращение к истокам Volvo

Volvo Car официально объявила о возвращении Томаса Ингенлата на должность директора по дизайну автомобилей. К своим обязанностям 61-летний специалист приступит с 1 февраля. Для компании это хорошо знакомая фигура: Ингенлат долгое время формировал визуальный язык марки, который стал узнаваемым далеко за пределами Европы. Его философия сдержанного, функционального дизайна органично вписалась в общий курс бренда на безопасность и технологичность, что особенно важно на фоне растущей конкуренции и изменений на автомобильном рынке.

Опыт, повлиявший на модельную линейку

Ингенлат принимал участие в создании ключевых моделей Volvo, включая внедорожник XC90. Этот автомобиль стал знаковым не только для бренда, но и для всей стратегии компании, поскольку оказался первым, выпущенным при китайском управлении со стороны Geely. XC90 задал тон дальнейшему развитию модельного ряда, показав, как можно сочетать премиальное качество, строгий дизайн и современные технологии. Подобный подход сегодня используют многие производители, включая бренды, которые активно наращивают присутствие в сегменте кроссоверов и электромобилей, что отражает общие тренды автопрома.

Polestar и сотрудничество с Geely Group

Отдельным этапом карьеры Ингенлата стала работа в Polestar, где он совмещал задачи главного дизайнера и генерального директора. Под его руководством бренд окончательно сформировал собственную айдентику и закрепился как самостоятельный игрок на рынке электромобилей. В августе 2024 года Ингенлат покинул Polestar на фоне кадровых перестановок и продолжил сотрудничество с Geely Group уже в статусе консультанта по дизайну, сохранив влияние на развитие продуктов внутри концерна.

Возвращение Томаса Ингенлата в Volvo выглядит логичным шагом в период, когда бренду важно удержать баланс между наследием и будущими технологическими решениями. Его опыт работы с традиционными и электрическими моделями может помочь компании сохранить узнаваемость и адаптироваться к новым ожиданиям рынка, не теряя собственной идентичности.

