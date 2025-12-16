Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Christo is licensed under CC BY-SA 4.0
Александр Михайлов Опубликована сегодня в 14:08

Автопром буксует, как в болоте: Россия влетает в яму без тормозов

Производство автомобилей в России снизилось на 22% — ЦСР

Автомобильная отрасль России столкнулась с серьезным кризисом: по итогам января-октября 2025 года именно автопром стал худшей промышленной сферой страны. Аналитики считают, что это не временный спад, а глубокая структурная проблема, способная стать сигналом для всей экономики. Об этом сообщает Центр стратегических разработок (ЦСР).

Промышленный спад и его масштабы

Согласно данным ЦСР, в январе-октябре производство автомобилей в России сократилось на 22,2% в годовом выражении, а в октябре падение достигло 38,4%. Это худший показатель среди всех промышленных отраслей. Причинами называют совокупность факторов — от дорогих кредитов и низкой платежеспособности населения до ограниченной конкурентоспособности отечественных марок.

"Производство легковых автомобилей снизилось на 9,6% за десять месяцев 2025 года, а продажи упали на 17,8% за 11 месяцев. Продажи Lada, занимающей 25% рынка, сократились на четверть. Объем выдачи автокредитов упал на 28,5% в годовом выражении из-за продолжительного нахождения ключевой ставки на уровне 21%", — говорится в сообщении ЦСР.

Эксперты отмечают, что проблемы легкового сегмента перетекают и в смежные направления — грузовой транспорт и спецтехнику. Снижение деловой активности приводит к сокращению спроса на коммерческие автомобили и технику для предприятий, что усиливает общий спад. Подробнее о состоянии промышленного сектора можно узнать в материале о производстве автомобилей в России .

Политика локализации и новые барьеры

Одним из инструментов поддержки отрасли остаются протекционистские меры, однако аналитики предупреждают: они не дают нужного эффекта. Особенно спорными специалисты называют новые требования к локализации автомобилей в сегменте такси.

"Новые требования к локализации автомобилей такси, вступающие в большинстве регионов в силу с 1 марта 2026 года, могут привести к массовому сокращению игроков в отрасли такси, удорожанию себестоимости перевозок и тарифов для пассажиров. При этом спрос, вероятно, будет направлен на китайские авто, которые при сопоставимой цене предлагают более высокий уровень оснащения", — пояснили аналитики.

Таким образом, политика стимулирования внутреннего производства в отдельных случаях приводит к обратному результату — росту издержек и снижению доступности услуг. Это, в свою очередь, может спровоцировать перераспределение спроса в пользу зарубежных брендов, укрепив их позиции на российском рынке.

Структурные ограничения и инвестиционные риски

ЦСР подчеркивает, что кризис в автопроме имеет системный характер. Для модернизации производства нужны масштабные инвестиции, но действующие экономические условия делают их практически невозможными. Высокие процентные ставки сдерживают развитие, а рентабельность предприятий остается на минимальном уровне.

"Кризис автопрома создает риски не только для занятости в городах, ориентированных на автопром (Тольятти, Набережные Челны, Нижний Новгород), но и для тысяч смежных предприятий, что может привести к росту нагрузки на бюджеты всех уровней", — отметили в ЦСР.

Эксперты предупреждают, что без комплексных мер — снижения ставок, целевой поддержки и стимулирования инноваций — отрасль может надолго остаться в состоянии технологической стагнации.

"Его роль может необратимо сократиться до уровня технологически отсталой и зависимой от импорта сборки", — резюмировали в ЦСР.

Перспективы и шаги предприятий

Уже в 2025 году последствия кризиса ощутили крупнейшие автозаводы страны. Летом ГАЗ и КАМАЗ перешли на четырехдневную рабочую неделю, а в сентябре аналогичный шаг сделал и АвтоВАЗ. Первоначально планировалось, что сокращенный режим продлится полгода, однако компания намерена вернуться к пятидневке с января 2026 года.

Такие меры позволяют предприятиям удержать персонал и снизить издержки, но не решают корневых проблем — недостатка инвестиций, падения спроса и высокой стоимости заимствований. Аналитики отмечают, что рынок авто может упасть до 1,2 млн машин в 2026 году, что подтверждает тенденцию затяжного снижения активности.

Российский автопром оказался в ситуации, когда прежние механизмы поддержки перестали работать. Без системных реформ, направленных на восстановление доверия инвесторов и стимулирование кредитной активности, отрасль рискует надолго застрять в кризисе, влияющем на всю промышленную цепочку — от поставщиков компонентов до транспортных компаний.

