Российский автомобильный рынок занял пятое место в рейтинге самых крупных авторынков Европы по итогам июня текущего года, несмотря на замедление роста. По данным "Автостата", основанным на информации от национальных ассоциаций европейских автопроизводителей, в России было реализовано 124 394 легковых автомобиля, что на 50,9% больше по сравнению с прошлым годом.
В лидерах продаж остаются Германия (297 329 машин), Франция (181 712 машин), и Великобритания (179 263 машин). Также отмечается рост авторынка в Италии и Испании, последняя из которых показала увеличение на 2,2% до 103 357 машин.
Фото: web.archive.org/Александр Попрыгин (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)
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