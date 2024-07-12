Российский автомобильный рынок занял пятое место в рейтинге самых крупных авторынков Европы по итогам июня текущего года, несмотря на замедление роста. По данным "Автостата", основанным на информации от национальных ассоциаций европейских автопроизводителей, в России было реализовано 124 394 легковых автомобиля, что на 50,9% больше по сравнению с прошлым годом.

В лидерах продаж остаются Германия (297 329 машин), Франция (181 712 машин), и Великобритания (179 263 машин). Также отмечается рост авторынка в Италии и Испании, последняя из которых показала увеличение на 2,2% до 103 357 машин.

Фото: web.archive.org/Александр Попрыгин (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)