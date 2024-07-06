В первой половине 2024 года аналитики "Авито Авто" провели исследование рынка праворульных автомобилей в России. Toyota Corolla оказалась самой популярной моделью среди праворульных авто, занимая 3,12% спроса и имея среднюю цену в 460 000 рублей.

В топ-5 также входят Toyota Mark II и Honda Fit с соответствующими ценами 600 000 и 989 000 рублей. На рынке доминируют Toyota с долей 40,6%, за ней следуют Honda, Nissan, Mazda и Mitsubishi.

Средняя цена праворульного автомобиля составляет около 1 миллиона рублей, при этом рынок остается стабильным.

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