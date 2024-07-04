В июне 2024 года самыми популярными импортными автомобилями в России стали кроссоверы Chery Tiggo 7 PRO Max. В первую пятерку также вошли Changan CS55 PLUS, OMODA C5, Chery Tiggo 4 PRO и Haval M6, все из Китая, сообщает агентство "Автостат".
Всего за июнь было ввезено 69,4 тыс. новых легковых автомобилей, а за первые шесть месяцев года — 408,5 тыс., что почти на 80% больше, чем в первом полугодии 2023 года. Китайские автомобили составили 94% от общего объема ввоза. При этом импорт подержанных автомобилей за полгода снизился на 19%, составив 177,8 тыс. машин.
Фото: commons.wikimedia.org/Olaf Kosinsky (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Germany license)
ШОС укрепляет свое международное влияние
ШОС позиционируется как один из центров влияния в многостороннем мире, заявил президент России, Владимир Путин.
Сотрудники автогиганта Chery пожаловались на сверхурочную работу и низкие выплаты
Сотрудники автогиганта Chery жалуются на сверхурочные работы и низкие зарплаты. Их рабочий день может продолжаться с 8 утра до 9 вечера, шесть дней в неделю, с зарплатой в 16 юаней в час.
В США выяснили, что воспаление в организме в молодости ухудшает память в возрасте 40 лет
Ученые из Калифорнийского университета выяснили, что повышенный уровень воспаления в организме в молодости (18-30 лет) может ухудшить память и скорость обработки информации к 40 годам.
Опрос "Выберу.ру": 7% россиян планируют взять кредит на летний отпуск
Опрос "Выберу.ру" показал, что 7% россиян планируют взять кредит на летний отпуск в этом году.