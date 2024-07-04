В июне 2024 года самыми популярными импортными автомобилями в России стали кроссоверы Chery Tiggo 7 PRO Max. В первую пятерку также вошли Changan CS55 PLUS, OMODA C5, Chery Tiggo 4 PRO и Haval M6, все из Китая, сообщает агентство "Автостат".

Всего за июнь было ввезено 69,4 тыс. новых легковых автомобилей, а за первые шесть месяцев года — 408,5 тыс., что почти на 80% больше, чем в первом полугодии 2023 года. Китайские автомобили составили 94% от общего объема ввоза. При этом импорт подержанных автомобилей за полгода снизился на 19%, составив 177,8 тыс. машин.

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