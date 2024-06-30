Государственное решение об исключении ОСАГО из обязательных документов для регистрации автомобилей в России, принятое 25 июня, вызвало разногласия среди экспертов. Автоэксперт Владимир Сажин высказал мнение, что освобождение от обязательного полиса принесет наибольшую выгоду владельцам автомобилей, использующим их редко, например, для ретро-парадов несколько раз в год.
В то же время он предупредил о возможных опасностях, связанных с увеличением числа водителей, ездящих без страховки, что может повлечь за собой серьезные последствия в случае ДТП.
Фото: commons.wikimedia.org/Careful observer (public domain)
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