Государственное решение об исключении ОСАГО из обязательных документов для регистрации автомобилей в России, принятое 25 июня, вызвало разногласия среди экспертов. Автоэксперт Владимир Сажин высказал мнение, что освобождение от обязательного полиса принесет наибольшую выгоду владельцам автомобилей, использующим их редко, например, для ретро-парадов несколько раз в год.

В то же время он предупредил о возможных опасностях, связанных с увеличением числа водителей, ездящих без страховки, что может повлечь за собой серьезные последствия в случае ДТП.

Фото: commons.wikimedia.org/Careful observer (public domain)