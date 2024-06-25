Госдума приняла законопроект, который убирает ОСАГО из списка обязательных документов для регистрации автомобилей. Это упростит процесс регистрации, продажи и перерегистрации автомобилей, но может привести к сокращению количества страховых полисов в краткосрочной перспективе.

Эксперты считают, что это переходный период, в течение которого контроль за наличием страховки может осуществляться через камеры фотовидеофиксации. Некоторые выразили обеспокоенность по поводу снижения защиты прав автовладельцев из-за отсутствия обязательного полиса, сообщает ТАСС.

Фото: flickr.com/Robert Jack 啸风 Will (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)