Госдума приняла законопроект, который убирает ОСАГО из списка обязательных документов для регистрации автомобилей. Это упростит процесс регистрации, продажи и перерегистрации автомобилей, но может привести к сокращению количества страховых полисов в краткосрочной перспективе.
Эксперты считают, что это переходный период, в течение которого контроль за наличием страховки может осуществляться через камеры фотовидеофиксации. Некоторые выразили обеспокоенность по поводу снижения защиты прав автовладельцев из-за отсутствия обязательного полиса, сообщает ТАСС.
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