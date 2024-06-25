Стали известны пять способов, которые помогут при покупке подержанного автомобиля определить, не является ли он "распилом". Заместитель гендиректора по направлению автомобилей с пробегом компании "Авилон" Роман Титов посоветовал начать с визуального осмотра кузова на предмет шероховатостей, швов, коррозии, вмятин и других повреждений.
Важно также проверить толщину краски и наличие шпаклевки, которые могут указывать на скрытые дефекты. Помимо этого, следует осмотреть салон автомобиля на наличие дефектов обивки и сидений, а также проверить моторный отсек на следы ремонта и течи. Не менее важно изучить историю автомобиля, включая информацию о предыдущих владельцах.
Завершающим этапом может стать проверка автомобиля через онлайн-маркетплейсы.
Фото: commons.wikimedia.org/Martin Vorel (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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