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Автоэксперт Титов: при покупке подержанного автомобиля важно начать с визуального осмотра кузова
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:02

Автоэксперт Титов: при покупке подержанного автомобиля важно начать с визуального осмотра кузова

Стали известны пять способов, которые помогут при покупке подержанного автомобиля определить, не является ли он "распилом". Заместитель гендиректора по направлению автомобилей с пробегом компании "Авилон" Роман Титов посоветовал начать с визуального осмотра кузова на предмет шероховатостей, швов, коррозии, вмятин и других повреждений.

Важно также проверить толщину краски и наличие шпаклевки, которые могут указывать на скрытые дефекты. Помимо этого, следует осмотреть салон автомобиля на наличие дефектов обивки и сидений, а также проверить моторный отсек на следы ремонта и течи. Не менее важно изучить историю автомобиля, включая информацию о предыдущих владельцах.

Завершающим этапом может стать проверка автомобиля через онлайн-маркетплейсы.

Фото: commons.wikimedia.org/Martin Vorel (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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