Стали известны пять способов, которые помогут при покупке подержанного автомобиля определить, не является ли он "распилом". Заместитель гендиректора по направлению автомобилей с пробегом компании "Авилон" Роман Титов посоветовал начать с визуального осмотра кузова на предмет шероховатостей, швов, коррозии, вмятин и других повреждений.

Важно также проверить толщину краски и наличие шпаклевки, которые могут указывать на скрытые дефекты. Помимо этого, следует осмотреть салон автомобиля на наличие дефектов обивки и сидений, а также проверить моторный отсек на следы ремонта и течи. Не менее важно изучить историю автомобиля, включая информацию о предыдущих владельцах.

Завершающим этапом может стать проверка автомобиля через онлайн-маркетплейсы.

Фото: commons.wikimedia.org/Martin Vorel (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)