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Экономист Беляев: для решения проблемы
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 21:39

Экономист Беляев: для решения проблемы "серой зоны" автомехаников необходима политическая воля

Экономист Михаил Беляев обсудил проблему дефицита квалифицированных автомехаников в России, многие из которых работают в "серой зоне", избегая налогообложения. По данным КАМАЗа, в автомобильной отрасли недостает около 150 тысяч специалистов, частично из-за низкой квалификации молодых рабочих и их завышенных зарплатных ожиданий.

Беляев подчеркивает, что для решения этой проблемы необходима политическая воля, чтобы вывести этих работников из "серой" зоны и интегрировать их в официальную экономику, что поможет увеличить налоговые поступления и сократить давление на бюджет.

Фото: commons.wikimedia.org/Azorbli (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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