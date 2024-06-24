Экономист Михаил Беляев обсудил проблему дефицита квалифицированных автомехаников в России, многие из которых работают в "серой зоне", избегая налогообложения. По данным КАМАЗа, в автомобильной отрасли недостает около 150 тысяч специалистов, частично из-за низкой квалификации молодых рабочих и их завышенных зарплатных ожиданий.

Беляев подчеркивает, что для решения этой проблемы необходима политическая воля, чтобы вывести этих работников из "серой" зоны и интегрировать их в официальную экономику, что поможет увеличить налоговые поступления и сократить давление на бюджет.

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