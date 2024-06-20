Директор департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадим Стрельбицкий объяснил, что срок службы вариатора автомобиля может сильно варьироваться в зависимости от стиля вождения и типа автомобиля. Он назвал четыре наиболее частых поломки вариатора: утечка трансмиссионной жидкости, износ ремня, выход из строя конусных шкивов и повреждение подшипников, сообщает Газета.Ру.
Легкие неисправности обычно проявляются на пробеге от 50 до 150 тыс. км, в то время как более серьезные проблемы возникают на пробеге от 100-150 тыс. км. Капитальный ремонт или замена вариатора чаще всего требуются после 200 тыс. км.
Средний срок службы вариатора составляет от 150 до 250 тыс. км при бережной эксплуатации и надлежащем обслуживании. Резкие ускорения, буксировка тяжелых грузов и частая езда на повышенных скоростях могут сократить срок службы вариатора.
Фото: commons.wikimedia.org/Alexander Migl (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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