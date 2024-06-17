Автомобильный эксперт Валерий Антюфьев выделил пять надежных подержанных автомобилей в России, которые можно купить за 500 тысяч рублей. Среди них Ford Focus с надежным бензиновым двигателем и ресурсом до 350 тыс. км, особенно в версии с механической коробкой передач.
Kia Rio рекомендована для покупки с автоматической коробкой передач и двигателем 1,4 л при пробеге до 200 тыс. км. Skoda Octavia выделяется своей надежностью с мотором 1.6 л и механической коробкой.
Эксперт также выделил Mitsubishi Lancer девятого поколения с долговечными моторами, чугунными блоками и общим ресурсом свыше 400 тыс. км. И замыкает список Renault Logan, известный долговечностью двигателя, который часто прослужит дольше, чем кузов, с общим ресурсом свыше 300 тыс. км.
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