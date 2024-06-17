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Автоэксперт Антюфьев: среди авто с пробегом за 500 тыс. рублей надежным является Ford Focus
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 11:31

Автоэксперт Антюфьев: среди авто с пробегом за 500 тыс. рублей надежным является Ford Focus

Автомобильный эксперт Валерий Антюфьев выделил пять надежных подержанных автомобилей в России, которые можно купить за 500 тысяч рублей. Среди них Ford Focus с надежным бензиновым двигателем и ресурсом до 350 тыс. км, особенно в версии с механической коробкой передач.

Kia Rio рекомендована для покупки с автоматической коробкой передач и двигателем 1,4 л при пробеге до 200 тыс. км. Skoda Octavia выделяется своей надежностью с мотором 1.6 л и механической коробкой.

Эксперт также выделил Mitsubishi Lancer девятого поколения с долговечными моторами, чугунными блоками и общим ресурсом свыше 400 тыс. км. И замыкает список Renault Logan, известный долговечностью двигателя, который часто прослужит дольше, чем кузов, с общим ресурсом свыше 300 тыс. км.

Фото: commons.wikimedia.org/Navigator84 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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