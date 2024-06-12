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В рамках сотрудничества на автомобили Land Rover будут устанавливать агрегаты от китайских Exeed
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:42

В рамках сотрудничества на автомобили Land Rover будут устанавливать агрегаты от китайских Exeed

Автомобили Jaguar Land Rover будут оснащаться гибридными и электрическими агрегатами китайской марки Exeed, принадлежащей автомобильной компании Chery. В рамках стратегического сотрудничества между двумя компаниями, британские автомобили будут использовать платформы Exeed E0X и M3X Super Hybrid, сообщает Газета.Ру.

Это позволит снизить расход энергии до 12 кВтч на 100 км для седанов и до 13,6 кВтч для внедорожников, а также внедрить трехскоростную гибридную трансмиссию с двумя двигателями и множеством режимов работы.

Фото: commons.wikimedia.org/DeFacto (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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