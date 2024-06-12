Автомобили Jaguar Land Rover будут оснащаться гибридными и электрическими агрегатами китайской марки Exeed, принадлежащей автомобильной компании Chery. В рамках стратегического сотрудничества между двумя компаниями, британские автомобили будут использовать платформы Exeed E0X и M3X Super Hybrid, сообщает Газета.Ру.

Это позволит снизить расход энергии до 12 кВтч на 100 км для седанов и до 13,6 кВтч для внедорожников, а также внедрить трехскоростную гибридную трансмиссию с двумя двигателями и множеством режимов работы.

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