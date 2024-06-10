Автоэксперт и автоюрист Дмитрий Славнов в беседе с NewsInfo.Ru рассказал, как защитить себя от несправедливых штрафов при использовании каршеринга. Он вспомнил о случае, когда коллега столкнулся с проблемой: зимой он арендовал автомобиль и оставил его в идеальном состоянии, но утром обнаружил значительную вмятину. Ситуация разрешилась только после проверки видеонаблюдения, где выяснилось, что другой пользователь каршеринга повредил машину.
Дмитрий посоветовал всегда фотографировать автомобиль до начала и после окончания аренды. Это позволяет зафиксировать состояние машины и избежать ответственности за чужие повреждения.
"Лишних фотографий в этом деле не бывает. Поэтому у нас всегда будет зацепка: такую-то машину мы взяли с такими-то повреждениями и такую мы отдали," — подчеркнул эксперт.
Славнов также предложил использовать доступные средства для защиты своих прав, включая проверку видеонаблюдения и проведение экспертиз, чтобы определить время возникновения повреждений. Это помогает опровергнуть необоснованные обвинения и защитить свои интересы в спорных ситуациях.
Фото: commons.wikimedia.org/Александр Мотин (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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