В России цены на автомобили могут снизиться из-за сохранения Центральным Банком ключевой ставки на уровне 16% и избытка складских запасов, но автоэксперты разошлись во мнениях относительно влияния этих факторов на стоимость авто.
Максим Минеев утверждает, что стабильность ставки способствует увеличению спроса на автомобили, так как покупатели меньше беспокоятся о возможном повышении стоимости кредитов, что в свою очередь может привести к снижению цен. В то же время, Артем Кононов подчеркнул, что летом дилеры традиционно снижают цены, и текущая ситуация с кредитами усиливает этот тренд.
Кроме того, летний сезон сам по себе обычно характеризуется снижением спроса, что также может способствовать уменьшению цен на автомобили, сообщает За Рулем.
Фото: commons.wikimedia.org/Matti Blume (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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