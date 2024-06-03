Директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов выделил три китайских автомобиля, стоимость ремонта которых является наиболее высокой. Хотя большинство авто китайского производства обычно не связаны с высокими расходами на обслуживание, существуют определённые исключения.
"К примеру, самыми затратными в плане сервиса оказались автомобили марки FAW, средняя стоимость ремонта которых достигает примерно 200 тыс. рублей, в то время как максимальная сумма в 2024 году составила более 530 тыс. рублей", — указал Рязанов.
Среди других относительно дорогих в обслуживании марок он выделил JAС, где ремонт может стоить свыше 400 тыс. рублей, и Tank, с ориентировочной стоимостью свыше 230 тыс. рублей.
Рязанов также отметил, что автомобили данных брендов не входят в список наиболее часто аварийных машин.
Фото: commons.wikimedia.org/China Street Shots (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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