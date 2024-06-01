В России с 1 июня 2024 года введён запрет на использование зимней шипованной резины до 1 сентября. Это изменение включено в перечень неисправностей, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств.
В летний период допускается использование нешипованных зимних шин, известных как "липучки".
ГАИ не планирует проводить специальные рейды для контроля этого правила, однако подчеркивает важность соблюдения нормы для предотвращения аварий.
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