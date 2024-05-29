Основными конкурентами российских автомобилей Volga на рынке станут китайские модели, такие как Chery Arrizo 8, Tiggo 7 PRO Max, Tiggo 8 PRO Max, Geely Monjaro, GAC GS8, и Haval Jolion, а также некоторые корейские и японские машины.

Презентация новых моделей Volga прошла 21 мая 2024 года в Нижнем Новгороде. Линейка включает седан Volga С40 и кроссоверы Volga К30 и Volga К40, оснащенные бензиновым двигателем мощностью 188 л. с. и 7-ступенчатой АКП. Производство начнется в 2024 году.

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