В последние годы китайские автомобили значительно улучшили свою безопасность, что подтверждается высокими оценками в краш-тестах, таких как EuroNCAP и C-NCAP. Ранее они вызывали скепсис из-за низких оценок, но современные модели, такие как Voyah Free, Geely Monjaro и Nio ET5, получили пять звезд.
Эти улучшения связаны с применением передовых технологий и высокопрочных материалов, а также широким внедрением электронных систем безопасности. Например, автомобили оснащены системами автоматического экстренного торможения, предотвращения столкновений, контроля рядов и слепых зон. Такие меры обеспечивают китайским автомобилям высокий уровень безопасности, что подтверждается авторитетными рейтингами, сообщает За Рулем.
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