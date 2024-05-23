В апреле 2024 года расходы россиян на новые автомобили все еще в 2,1 раза превышают апрельский показатель прошлого года. Продажи новых машин в апреле упали на 6,5% по сравнению с мартом, а средневзвешенная цена автомобиля снизилась на 7%.

Отечественные автопроизводители увеличили выручку на 8% до 62,1 миллиардов рублей, тогда как китайские автомобили потеряли 14,6%, но остались лидерами по сумме продаж (263,4 миллиарда рублей). Европейские и японские марки также показали снижение продаж на 10,2% и 35,5% соответственно, а траты на корейские автомобили упали на 42,9%.

По количеству продаж лидируют китайские автомобили с 75,9 тысячами штук, в то время как российских автомобилей было продано 46 тысяч. Остальные страны продали менее пяти тысяч машин. Ожидается, что летом цены на официальные автомобили останутся стабильными из-за высокого спроса и заполненных складов, в то время как "параллельные" машины могут подорожать из-за новых ограничений на ввоз, сообщает Motor.

Фото: commons.wikimedia.org/Matti Blume (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)