Председатель российской части Российско-китайского комитета мира, дружбы и развития Борис Титов сообщил о планах правительства предложить китайским производителям собирать автомобили на территории России вместо импорта.
В июле запланирована встреча с китайскими компаниями для обсуждения этой инициативы, на которую уже зарегистрировались свыше 40 компаний, сообщает Южный Автомобиль.
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Intel представила приложение, которое может с помощью кабеля объединять два компьютера
Intel представила приложение Thunderbolt Share, которое позволяет соединять два компьютера с помощью кабеля Thunderbolt для их объединения в единую систему. Приложение будет лицензироваться Intel и требует поддержку Thunderbolt 4 или 5, хотя возможна работа с USB 4 и Thunderbolt 3.
Пентагон: Мы не будем отправлять военных инструкторов на Украину
США заявили, что не отправят своих военных инструкторов на Украину.
Ученые выяснили, что хоровое пение может помочь в реабилитации после инсульта
Ученые из Университета Хельсинки обнаружили, что групповая реабилитация на основе пения помогает восстанавливать речевые навыки и социальную активность у людей с постинсультной афазией.
Ученые обнаружили связь между препаратами для снижения давления и переломами
Исследование ученых из Ратгерского университета, опубликованное в JAMA Internal Medicine, показало, что прием лекарств для снижения давления у пожилых людей связан с более чем двукратным увеличением риска опасных переломов костей из-за падений.