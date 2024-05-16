Intel представила приложение Thunderbolt Share, которое позволяет соединять два компьютера с помощью кабеля Thunderbolt для их объединения в единую систему. Приложение будет лицензироваться Intel и требует поддержку Thunderbolt 4 или 5, хотя возможна работа с USB 4 и Thunderbolt 3.