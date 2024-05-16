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В России рассматривается возможность производства автомобилей около 40 китайских марок
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 22:59

В России рассматривается возможность производства автомобилей около 40 китайских марок

Председатель российской части Российско-китайского комитета мира, дружбы и развития Борис Титов сообщил о планах правительства предложить китайским производителям собирать автомобили на территории России вместо импорта.

В июле запланирована встреча с китайскими компаниями для обсуждения этой инициативы, на которую уже зарегистрировались свыше 40 компаний, сообщает Южный Автомобиль.

Фото: commons.wikimedia.org/JustAnotherCarDesigner (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

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