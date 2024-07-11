Глава Fit Service в Бутово Дмитрий Козловский предложил несколько советов по продлению срока службы генератора автомобиля. Во-первых, необходимо регулярно проверять натяжение и состояние приводного ремня, так как его исправность обеспечивает стабильную работу генератора, сообщает Газета.Ру.

Во-вторых, следить за состоянием аккумуляторной батареи, поскольку ухудшение её способности держать заряд заставляет генератор вырабатывать большее напряжение, что может привести к его износу.

Также важно быть осторожным с полярностью при манипуляциях с аккумулятором, чтобы избежать поломки генератора. Помимо этого, рекомендуется проходить профессиональный осмотр, включая замену втулок и подшипников, проверку обмотки и диодного моста, а также регулировку и контрольные замеры напряжения.

Фото: commons.wikimedia.org/Martin Vorel (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)