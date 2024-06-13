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НБКИ: доход, необходимый россиянам для покупки автомобиля в кредит, составляет 117 тысяч рублей
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 11:43

НБКИ: доход, необходимый россиянам для покупки автомобиля в кредит, составляет 117 тысяч рублей

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), средний доход, необходимый россиянам для покупки автомобиля в кредит, составляет 117 тысяч рублей.

За последний год требуемый доход для получения автокредита увеличился на 15%, достигнув отметки в 116,8 тысяч рублей. В марте 2023 года этот показатель был на уровне 102 тысяч рублей, а к декабрю вырос до 121,2 тысячи, что означает увеличение на 14,6% за год.

Для определения рекомендованного дохода учитываются различные факторы, включая кредитную ставку, длительность кредита и размер ежемесячного платежа. Банки рекомендуют, чтобы ежемесячный платеж по автокредиту не превышал 30% от дохода заемщика.

Фото: commons.wikimedia.org/Matti Blume (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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