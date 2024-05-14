Вибрация руля в автомобиле при торможении может быть вызвана различными причинами. Одной из основных является износ или деформация тормозных дисков, часто усугубляемая неправильным техническим обслуживанием или интенсивным стилем вождения.

Также, вибрации могут возникнуть из-за резкого остывания нагретых дисков после проезда по луже. Кроме того, качество дисков и колодок значительно влияет на долговечность: оригинальные диски могут служить до 100 тыс. км, в то время как менее качественные изделия выходят из строя гораздо быстрее.

Проблемы могут быть связаны также с неправильно затянутым колесом или изношенными подшипниками, вызывая вибрацию и гул при торможении.

В редких случаях причиной может стать заводской дефект, как, например, у модели Audi RS3 (8V), приводящий к перегреву и деформации дисков. При обнаружении любых признаков износа или деформации необходимо обратиться к специалистам для диагностики и, возможно, замены тормозных дисков, сообщает За Рулем.

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