Импорт авто сдулся вдвое, но рынок оживает странным способом: Китай держит Россию на колёсах
За первые десять месяцев 2025 года поставки новых автомобилей в Россию заметно просели. По оценке директора агентства "Автостат" Сергея Целикова, объем импорта оказался на уровне 290 тыс. машин — это примерно на две трети меньше, чем год назад. Снижение получилось ощутимым, но объяснимым: рынок переживает структурные перестройки, а покупатели привыкли выбирать между локальной сборкой, параллельным импортом и уже имеющимися стоками дилеров.
Аналитики выделяют несколько факторов, которые сильнее всего повлияли на масштабы ввоза. С одной стороны, сам автомобильный рынок в стране стал меньше. С другой — в 2024 году образовались солидные запасы непроданных машин, которые до сих пор распродаются. Дополнительную роль сыграло и постепенное увеличение сборочных мощностей внутри России: количество моделей, выпускаемых локально, растёт, что снижает зависимость от поставок из-за рубежа.
При этом значимую долю ввозимых автомобилей обеспечили физические лица, использующие льготный утилизационный сбор. На них пришлось 36% всех поставок — то есть больше трети.
Основные направления поставок
География импорта в 2025 году выглядит гораздо концентрированнее, чем раньше. Главную роль играет Китай: его доля в общем потоке новых автомобилей составляет 72,5%. На второй позиции — Киргизия (11%), за ней следуют Корея (4%) и Белоруссия (4%). Эти страны стали ключевыми каналами ввоза, за счёт которых рынок продолжает пополняться новыми моделями.
Отдельно выделяется Казахстан, вошедший в топ-5 экспортеров новых машин в Россию. Об этом упомянул директор агентства "Автостат" Сергей Целиков:
"В пятерку стран-экспортеров также входит Казахстан. Оттуда в нашу страну в этом году ввезли 10 тыс. новых легковых автомобилей", — отметил Целиков.
Интересно, что почти 70% импортируемых автомобилей — это машины мощностью свыше 160 л. с. Это говорит о ярко выраженном спросе на более производительные модели, особенно среди частных покупателей.
Сравнение каналов импорта
|Направление
|Доля на рынке
|Особенности поставок
|Китай
|72,5%
|Широкий выбор моделей, выгодные условия поставок, растущая локализация
|Киргизия
|11%
|Главным образом параллельный импорт, привлекательные условия растаможки
|Корея
|4%
|Остаточные партии, поставки через посредников
|Белоруссия
|4%
|Часть машин — реэкспорт, стабильный поток популярных моделей
|Казахстан
|около 3%
|Упрощённые пересылки, доступ к производственным мощностям ряда брендов
Советы шаг за шагом
|Действие
|Инструменты / продукты / услуги
|Определить бюджет и класс автомобиля
|онлайн-калькуляторы, автокредиты, страховые калькуляторы
|Сравнить предложения параллельного импорта и локальной сборки
|маркетплейсы автомобилей, дилерские каталоги
|Проверить комплектации и мощность двигателя
|каталоги производителей, VIN-сервисы
|Рассчитать итоговую стоимость ввоза
|сервисы расчёта утилизационного сбора, брокерские калькуляторы
|Выбрать канал поставки
|логистические операторы, официальные дилеры, проверенные посредники
|Оценить стоимость владения
|сервисы расчёта ТО, программы страхования КАСКО/ОСАГО
|Завершить оформление и подготовить авто
|сертификационные центры, СТО, шинные центры
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Ошибка: покупать авто без проверки его происхождения
Последствие: риск получить автомобиль с ограничениями или завышенной растаможкой
Альтернатива: использовать VIN-проверку и независимые отчёты
- Ошибка: ориентироваться только на цену
Последствие: высокая стоимость обслуживания, дорогие запчасти
Альтернатива: заранее сравнить расходы с помощью калькуляторов ТО
- Ошибка: выбирать непрозрачного поставщика
Последствие: задержки, проблемы на таможне
Альтернатива: работать с официальными брокерами и проверенными логистическими компаниями
- Ошибка: игнорировать мощность двигателя и налог
Последствие: повышенные ежегодные платежи
Альтернатива: учитывать транспортный налог при выборе комплектации
А что если…
Если рынок продолжит снижаться, то объем параллельного импорта может стабилизироваться на меньших значениях, а локальная сборка станет ещё заметнее. Если же спрос восстановится, то логистика может расшириться за счёт альтернативных маршрутов и новых партнёров среди азиатских производителей. Покупатели в этом случае получат более широкий выбор — особенно в сегменте электромобилей, кроссоверов и машин мощностью свыше 160 л. с.
Плюсы и минусы
|Плюсы
|Минусы
|Широкий выбор китайских моделей
|Сложности с поставками отдельных брендов
|Возможность льготного ввоза по утилизбору
|Непредсказуемость сроков доставки
|Повышение локальной сборки снижает зависимость от импорта
|Меньше доступных машин с классическими ДВС европейского происхождения
|Рост предложения электромобилей
|Рост цен на обслуживание и страховки
|Параллельный импорт даёт гибкость выбора
|Неравномерное качество логистики и сервисов
FAQ
Как выбрать страну-поставщика?
Нужно учитывать стоимость растаможки, логистику, наличие нужных комплектаций и репутацию посредника. Китай остаётся самым стабильным направлением.
Сколько стоит ввоз новой машины?
Цена зависит от мощности двигателя, утилизационного сбора, логистики и услуг брокера. В среднем итоговая сумма может превышать цену машины у производителя на 20-40%.
Что лучше — параллельный импорт или локальная сборка?
Если важны сроки и доступность сервиса, удобнее брать автомобиль местной сборки. Если приоритет — оснащение или конкретная модель, выгоднее импортировать.
Мифы и правда
Миф: параллельный импорт — это всегда риск.
Правда: риск есть только при работе с непроверенными посредниками. Официальные логистические операторы обеспечивают прозрачную схему.
Миф: китайские автомобили быстро теряют стоимость.
Правда: современные модели удерживают цену сопоставимо с европейскими, особенно кроссоверы и электромобили.
Миф: мощные машины ввозить невыгодно.
Правда: в большинстве случаев налоговая нагрузка предсказуема, и многие выбирают такие автомобили именно за качество езды.
Сон и психология
Тема покупки автомобиля нередко связана со стрессом. Выбор комплектаций, переговоры с поставщиками и оформление импортных документов требуют внимания. Эксперты по психологическому благополучию отмечают, что при серьёзных тратах человек стремится к ощущению контроля. Поэтому помогает заранее составленный план, сравнение нескольких вариантов и осознанный подход — когда решение принимается не под давлением эмоций, а в спокойном режиме. Такой подход снижает финансовую тревожность и помогает воспринимать покупку как долгосрочное вложение в комфорт.
Три интересных факта
-
Доля автомобилей мощностью выше 160 л. с. растёт быстрее остальных сегментов — это связано с популярностью кроссоверов и гибридов.
-
Казахстан за последние два года стал одним из ключевых хабов для распределения автомобилей из Азии.
-
Льготный утилизационный сбор для физлиц стимулирует ввезти машину буквально "под себя", что формирует устойчивый спрос на высокие комплектации.
Исторический контекст
• В 2014–2015 годах Россия уже переживала резкое падение импорта: тогда его остановили курсовые колебания и сокращение предложений.
• Массовое расширение поставок из Китая началось в 2021–2023 годах — на фоне перестройки мировых цепочек.
• Локальная сборка пережила несколько волн развития, но в 2024–2025 годах начала снова расти благодаря догрузке производств и расширению контрактных схем.
