© https://www.mos.ru/news by Фото: Максим Мишин. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 3:15

Импорт авто сдулся вдвое, но рынок оживает странным способом: Китай держит Россию на колёсах

Поставки новых авто снизились до 290 тысяч машин в 2025 году — глава "Автостат" Целиков

За первые десять месяцев 2025 года поставки новых автомобилей в Россию заметно просели. По оценке директора агентства "Автостат" Сергея Целикова, объем импорта оказался на уровне 290 тыс. машин — это примерно на две трети меньше, чем год назад. Снижение получилось ощутимым, но объяснимым: рынок переживает структурные перестройки, а покупатели привыкли выбирать между локальной сборкой, параллельным импортом и уже имеющимися стоками дилеров.

Аналитики выделяют несколько факторов, которые сильнее всего повлияли на масштабы ввоза. С одной стороны, сам автомобильный рынок в стране стал меньше. С другой — в 2024 году образовались солидные запасы непроданных машин, которые до сих пор распродаются. Дополнительную роль сыграло и постепенное увеличение сборочных мощностей внутри России: количество моделей, выпускаемых локально, растёт, что снижает зависимость от поставок из-за рубежа.

При этом значимую долю ввозимых автомобилей обеспечили физические лица, использующие льготный утилизационный сбор. На них пришлось 36% всех поставок — то есть больше трети.

Основные направления поставок

География импорта в 2025 году выглядит гораздо концентрированнее, чем раньше. Главную роль играет Китай: его доля в общем потоке новых автомобилей составляет 72,5%. На второй позиции — Киргизия (11%), за ней следуют Корея (4%) и Белоруссия (4%). Эти страны стали ключевыми каналами ввоза, за счёт которых рынок продолжает пополняться новыми моделями.

Отдельно выделяется Казахстан, вошедший в топ-5 экспортеров новых машин в Россию. Об этом упомянул директор агентства "Автостат" Сергей Целиков:

"В пятерку стран-экспортеров также входит Казахстан. Оттуда в нашу страну в этом году ввезли 10 тыс. новых легковых автомобилей", — отметил Целиков.

Интересно, что почти 70% импортируемых автомобилей — это машины мощностью свыше 160 л. с. Это говорит о ярко выраженном спросе на более производительные модели, особенно среди частных покупателей.

Сравнение каналов импорта

Направление Доля на рынке Особенности поставок
Китай 72,5% Широкий выбор моделей, выгодные условия поставок, растущая локализация
Киргизия 11% Главным образом параллельный импорт, привлекательные условия растаможки
Корея 4% Остаточные партии, поставки через посредников
Белоруссия 4% Часть машин — реэкспорт, стабильный поток популярных моделей
Казахстан около 3% Упрощённые пересылки, доступ к производственным мощностям ряда брендов

Советы шаг за шагом

Действие Инструменты / продукты / услуги
Определить бюджет и класс автомобиля онлайн-калькуляторы, автокредиты, страховые калькуляторы
Сравнить предложения параллельного импорта и локальной сборки маркетплейсы автомобилей, дилерские каталоги
Проверить комплектации и мощность двигателя каталоги производителей, VIN-сервисы
Рассчитать итоговую стоимость ввоза сервисы расчёта утилизационного сбора, брокерские калькуляторы
Выбрать канал поставки логистические операторы, официальные дилеры, проверенные посредники
Оценить стоимость владения сервисы расчёта ТО, программы страхования КАСКО/ОСАГО
Завершить оформление и подготовить авто сертификационные центры, СТО, шинные центры

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупать авто без проверки его происхождения
    Последствие: риск получить автомобиль с ограничениями или завышенной растаможкой
    Альтернатива: использовать VIN-проверку и независимые отчёты
  • Ошибка: ориентироваться только на цену
    Последствие: высокая стоимость обслуживания, дорогие запчасти
    Альтернатива: заранее сравнить расходы с помощью калькуляторов ТО
  • Ошибка: выбирать непрозрачного поставщика
    Последствие: задержки, проблемы на таможне
    Альтернатива: работать с официальными брокерами и проверенными логистическими компаниями
  • Ошибка: игнорировать мощность двигателя и налог
    Последствие: повышенные ежегодные платежи
    Альтернатива: учитывать транспортный налог при выборе комплектации

А что если…

Если рынок продолжит снижаться, то объем параллельного импорта может стабилизироваться на меньших значениях, а локальная сборка станет ещё заметнее. Если же спрос восстановится, то логистика может расшириться за счёт альтернативных маршрутов и новых партнёров среди азиатских производителей. Покупатели в этом случае получат более широкий выбор — особенно в сегменте электромобилей, кроссоверов и машин мощностью свыше 160 л. с.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Широкий выбор китайских моделей Сложности с поставками отдельных брендов
Возможность льготного ввоза по утилизбору Непредсказуемость сроков доставки
Повышение локальной сборки снижает зависимость от импорта Меньше доступных машин с классическими ДВС европейского происхождения
Рост предложения электромобилей Рост цен на обслуживание и страховки
Параллельный импорт даёт гибкость выбора Неравномерное качество логистики и сервисов

FAQ

Как выбрать страну-поставщика?
Нужно учитывать стоимость растаможки, логистику, наличие нужных комплектаций и репутацию посредника. Китай остаётся самым стабильным направлением.

Сколько стоит ввоз новой машины?
Цена зависит от мощности двигателя, утилизационного сбора, логистики и услуг брокера. В среднем итоговая сумма может превышать цену машины у производителя на 20-40%.

Что лучше — параллельный импорт или локальная сборка?
Если важны сроки и доступность сервиса, удобнее брать автомобиль местной сборки. Если приоритет — оснащение или конкретная модель, выгоднее импортировать.

Мифы и правда

Миф: параллельный импорт — это всегда риск.
Правда: риск есть только при работе с непроверенными посредниками. Официальные логистические операторы обеспечивают прозрачную схему.

Миф: китайские автомобили быстро теряют стоимость.
Правда: современные модели удерживают цену сопоставимо с европейскими, особенно кроссоверы и электромобили.

Миф: мощные машины ввозить невыгодно.
Правда: в большинстве случаев налоговая нагрузка предсказуема, и многие выбирают такие автомобили именно за качество езды.

Сон и психология

Тема покупки автомобиля нередко связана со стрессом. Выбор комплектаций, переговоры с поставщиками и оформление импортных документов требуют внимания. Эксперты по психологическому благополучию отмечают, что при серьёзных тратах человек стремится к ощущению контроля. Поэтому помогает заранее составленный план, сравнение нескольких вариантов и осознанный подход — когда решение принимается не под давлением эмоций, а в спокойном режиме. Такой подход снижает финансовую тревожность и помогает воспринимать покупку как долгосрочное вложение в комфорт.

Три интересных факта

  1. Доля автомобилей мощностью выше 160 л. с. растёт быстрее остальных сегментов — это связано с популярностью кроссоверов и гибридов.

  2. Казахстан за последние два года стал одним из ключевых хабов для распределения автомобилей из Азии.

  3. Льготный утилизационный сбор для физлиц стимулирует ввезти машину буквально "под себя", что формирует устойчивый спрос на высокие комплектации.

Исторический контекст

• В 2014–2015 годах Россия уже переживала резкое падение импорта: тогда его остановили курсовые колебания и сокращение предложений.
• Массовое расширение поставок из Китая началось в 2021–2023 годах — на фоне перестройки мировых цепочек.
• Локальная сборка пережила несколько волн развития, но в 2024–2025 годах начала снова расти благодаря догрузке производств и расширению контрактных схем.

