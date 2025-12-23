Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
автоматическая коробка передач
автоматическая коробка передач
© Wikipedia by The Car Spy is licensed under CC BY 2.0
Главная / Авто и мото
Николай Тихонов Опубликована сегодня в 6:10

Масло густеет, давление падает: опасный сценарий для трансмиссии в мороз

Зимой автоматические коробки передач требуют прогрева из-за загустевшего масла — автоэксперты

Зимой у водителей возникает привычный вопрос — достаточно ли прогреть двигатель или стоит подумать и о трансмиссии. Автомат, вариатор и роботизированные коробки устроены сложнее, чем кажется, и напрямую зависят от состояния рабочей жидкости. Холод может менять их поведение сильнее, чем многие ожидают. Об этом сообщает дзен-канал "АВТОБЛОГЕР".

Почему масла в автоматах — особая история

Масла, используемые в автоматических трансмиссиях, имеют собственные стандарты и допуски, которые нельзя напрямую сравнивать с моторными. Если для двигателя привычны обозначения вроде 5W-30 или 0W-20, то для механики применяются другие классы, например 75W-90. В автоматах, вариаторах и роботах используются принципиально иные жидкости, рассчитанные не только на смазку, но и на передачу усилия.
Эти масла работают в более жёстких условиях: выдерживают высокие температуры, не теряя свойств, и служат десятки тысяч километров. При этом они выполняют роль рабочего тела, через которое крутящий момент от двигателя передаётся к колёсам. Именно поэтому требования к ним заметно выше, чем к моторным смазкам.

Как работает АКПП и вариатор

В автоматических коробках и вариаторах отсутствует жёсткая механическая связь между двигателем и трансмиссией. Передача усилия происходит через гидротрансформатор, где поток жидкости приводит в движение элементы коробки.
Переключение передач осуществляется за счёт давления масла: соленоиды открывают и закрывают каналы, изменяя конфигурацию шестерён или положение рабочих элементов. В вариаторах, помимо стартовых передач, используются конусы и ремень, положение которых также зависит от давления жидкости.

Температура и её влияние

Оптимальный режим для автоматических трансмиссий — положительная температура масла. С понижением температуры жидкость густеет, а при сильном морозе может терять текучесть. Производители используют термин "потеря текучести", описывая состояние, при котором масло уже не способно нормально циркулировать.
Даже при умеренных морозах, около -15 или -20 градусов, характеристики жидкости заметно меняются. Это приводит к замедленным реакциям коробки, толчкам при переключениях и проскальзыванию фрикционов или ремня вариатора. Подобные эффекты часто наблюдаются, когда низкая температура губит масло в АКПП зимой и система выходит из оптимального режима работы.

Нужно ли прогревать и как это делать

Прогрев трансмиссии начинается с прогрева двигателя, так как коробка жёстко связана с ним и получает часть тепла. Однако нескольких минут в сильный мороз недостаточно. При наличии автозапуска оптимально дать мотору поработать около десяти минут, чтобы масло в коробке стало более подвижным.
Если температура умеренная, допустим -5 или -10 градусов, достаточно короткого прогрева и плавного начала движения. В первые километры важно избегать резких ускорений и высоких оборотов — спокойная езда помогает жидкости быстрее выйти в рабочий режим. Такой подход хорошо сочетается с тем, как зимний прогрев двигателя должен длиться 5-7 минут, без лишней нагрузки на узлы.

Особенности роботизированных коробок

Роботы бывают разными по конструкции, и их чувствительность к холоду отличается. Наиболее проблемными считаются однодисковые версии с гидравлическим управлением, где загустевшее масло может мешать работе актуаторов. В таких случаях прогрев обязателен.
Двухдисковые роботы, особенно с "мокрым" сцеплением, также используют масло и соленоиды, поэтому холод влияет и на них. Наименее зависимыми от температуры считаются однодисковые роботы с электрическими актуаторами, где механическая часть ближе к классической "механике", хотя комфорт работы у них заметно ниже.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

JAC выведет в России внедорожник JS9 в III квартале 2026 года — Российская газета вчера в 11:33
JAC готовит двойной ход на 2026 год: в Россию едут новый внедорожник и обновлённый пикап

JAC готовит к запуску два новых внедорожника, включая обновленный T9 и полноразмерный JS9, ожидаемый в 2026 году.

Читать полностью » Стоимость техосмотра легковых авто в России вырастет на 9,7% с 2026 года вчера в 10:14
Техосмотр дорожает по всей стране: с 2026 года автомобилистов ждёт новый ценовой удар

Стоимость техосмотра автомобилей в России может повыситься на 9,7% с 2026 года, что вызовет региональные различия и риски для рынка.

Читать полностью » Шины на дисках можно хранить стопкой с пониженным давлением — шиномонтажник вчера в 9:11
Оставил шины на балконе зимой — и они потрескались: вот как хранить правильно

Неправильное хранение шин за несколько месяцев может превратить хороший комплект в мусор. В шиномонтаже объяснили, как сохранить резину до следующего сезона.

Читать полностью » АКПП перегревается без работы масляного насоса при буксировке — автоспециалисты вчера в 5:27
Несколько километров — и счёт на сотни тысяч: чем оборачивается неправильная буксировка

Буксировка автомобиля с АКПП — тема, где ошибка может стоить сотен тысяч рублей. Разбираемся, когда «автомат» можно тянуть, а когда без эвакуатора не обойтись.

Читать полностью » Средняя полоса на трассе считается самой безопасной — инспектор ГИБДД вчера в 1:14
Перестал ездить по левой полосе — и стал меньше нервничать за рулём: вот почему

На многополосной трассе ошибиться с выбором ряда проще, чем кажется. Инспектор ГАИ объяснил, где меньше рисков и на что смотреть при движении.

Читать полностью » Засоренный катализатор снижает мощность двигателя — автоэксперт вчера в 0:53
В сервисе сказали менять катализатор: сделал иначе — и вот уже год без проблем

Засорившийся катализатор может дорого обойтись, но иногда его удаётся оживить без замены. Автослесарь объяснил, какие способы применяют и где риски.

Читать полностью » Электронный стояночный тормоз упростил компоновку салона — BGR 21.12.2025 в 21:30
Кнопка вместо ручника: незаметное решение, которое полностью перевернуло дизайн современных машин

Электронный стояночный тормоз изменил не только управление автомобилем, но и сам подход к проектированию салона и электронных систем.

Читать полностью » Некачественный бензин может привести к ремонту двигателя стоимостью до 1 млн рублей — автоэксперты 21.12.2025 в 20:58
Эта ошибка на АЗС может стоить до миллиона рублей — и вы узнаете о ней слишком поздно

Как распознать некачественный бензин до серьезных поломок и лишних расходов: простые признаки, поведение двигателя и меры, которые помогут снизить риск.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Кошке требуется до одного часа внимания в день для благополучия — ветеринары
Туризм
Недельный маршрут по Узбекистану советуют начинать со столицы Ташкента — Lonely Planet
Еда
Баланс текстуры и панировки является ключевым принципом приготовления крокетов — кулинары
Дом
Сковороды с отслаивающимся антипригарным слоем рекомендуют заменить — Willow and Hearth
Садоводство
Янтарная кислота увеличивает количество бутонов и качество плодов – Сад и огород
ДФО
Камчатский бюджет увеличен на 1,5 млрд рублей для компенсации разницы тарифов – Ирина Унтилова
СФО
Отключение подстанции в Тайге оставило без электричества 10 тыс. человек – Илья Середюк
Мир
Мадуро призвал Трампа прекратить фокусироваться на Венесуэле и заняться внутренними проблемами
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet