Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 5:27

Несколько километров — и счёт на сотни тысяч: чем оборачивается неправильная буксировка

АКПП перегревается без работы масляного насоса при буксировке — автоспециалисты

Автоматическая коробка передач давно стала привычной частью повседневной езды, но именно в критической ситуации она вызывает больше всего вопросов. Поломка в дороге превращает комфорт в источник тревоги, особенно когда речь заходит о буксировке. Ошибка в действиях может стоить владельцу очень дорого. Об этом сообщает дзен-канал "Дорожная Аналитика".

Почему АКПП так чувствительна к буксировке

В основе всех ограничений лежит устройство автоматической коробки передач. В отличие от механической КПП, где детали смазываются относительно просто, "автомат" полностью зависит от работы масляного насоса. Этот узел создаёт давление трансмиссионной жидкости и обеспечивает смазку, охлаждение и корректную работу фрикционов. Насос приводится в действие двигателем, а не колёсами, и именно здесь кроется главная проблема.

Когда мотор заглушен, насос не качает масло. При этом вращение ведущих колёс передаётся на внутренние элементы коробки, которые продолжают двигаться без нормальной смазки. Температура быстро растёт, металлические детали работают с повышенным трением, а износ ускоряется в разы. Особенно уязвимыми автоматические трансмиссии становятся в холодное время года, когда жидкость густеет и теряет часть своих свойств, что подробно разбирается в материале о том, почему масло в АКПП зимой требует повышенного внимания.

Если двигатель не запускается: самый рискованный сценарий

Ситуация, когда автомобиль не заводится, — самая опасная для автоматической трансмиссии. Несмотря на распространённую привычку включать нейтраль и тянуть машину на тросе, для АКПП это прямой путь к дорогостоящему ремонту. Даже несколько километров движения с заглушенным мотором могут привести к перегреву и повреждению планетарных рядов и фрикционов.

Производители прямо указывают в инструкциях: буксировка автомобиля с АКПП на гибкой сцепке при неработающем двигателе запрещена. Единственно безопасный вариант — эвакуатор. Допустима также частичная погрузка, когда ведущие колёса не касаются дороги. В этом случае внутренние элементы коробки остаются неподвижными и риск повреждений исключается, что особенно важно учитывать зимой, когда любые ошибки эксплуатации наказываются быстрее.

Когда мотор работает: редкое, но допустимое исключение

Если двигатель запускается и функционирует, ситуация становится менее критичной. Масляный насос работает, циркуляция жидкости сохраняется, а значит, коробка получает необходимое охлаждение. Тем не менее буксировка остаётся вынужденной мерой и допускается только в ограниченном режиме.

Основные правила здесь достаточно жёсткие: скорость не выше 40-50 км/ч, минимальная дистанция и строгое положение селектора в режиме "N". Дополнительно рекомендуется учитывать общие требования зимней эксплуатации и движения по скользкой дороге, поскольку буксировка в холодный сезон накладывает дополнительные ограничения на безопасность и управляемость.

Автомобиль с АКПП как буксировщик

Совсем иначе обстоит дело, когда машина с "автоматом" сама выступает в роли тягача. При работающем двигателе коробка получает штатное давление масла и может справляться с дополнительной нагрузкой. Однако и здесь важна аккуратность.

Владельцу необходимо заранее проверить допустимую массу буксируемого прицепа или автомобиля и не превышать значения, указанные производителем. Желательно использовать ручной режим коробки, фиксируя передачу, чтобы избежать постоянных переключений. Плавный старт и отсутствие резких ускорений снижают риск перегрева и продлевают ресурс трансмиссии, особенно при движении в городских условиях или на подъёмах.

