Задний ход на ходу — не самое страшное: у АКПП есть режим куда опаснее

Путаница с режимами автоматической коробки может показаться мелочью, но иногда именно такие ошибки вызывают самые обсуждаемые страхи у водителей. Многие хотя бы раз ловили себя на мысли: что будет, если во время движения случайно включить "паркинг" или задний ход. Подобные ситуации нередко происходят без злого умысла — из-за неровной дороги, усталости или банальной ошибки. Об этом сообщает издание "Аргументы и факты".

Опасны ли эксперименты с АКПП на ходу

Автоматические коробки прошлых поколений действительно могли преподнести неприятные сюрпризы. Ранние конструкции, в которых управление строилось почти исключительно на гидравлике, не имели серьезной защиты от неправильных действий. Если водитель по ошибке переводил селектор в режим заднего хода на скорости, колеса могли резко заблокироваться. В такой ситуации удар приходился на трансмиссию, карданный вал и редуктор, а риск повреждений был очень высоким. Двигатель при этом часто продолжал работать — неблокируемый гидротрансформатор частично гасил энергию удара.

Современные АКПП устроены иначе. Их работа контролируется электроникой, а программные блокираторы не позволяют активировать неподходящий режим во время движения. Даже если водитель случайно переведет селектор в положение R, коробка просто не выполнит команду. Именно поэтому неправильная эксплуатация АКПП сегодня чаще всего связана не с единичной ошибкой, а с систематическими привычками водителя.

Почему "автомат" защищен лучше, чем кажется

Подобные ошибки чаще всего случаются на плохих дорогах, особенно при езде по грунтовке. Водители внедорожников, переключаясь между пониженными режимами и обычным "драйвом", иногда промахиваются мимо нужного паза. Однако электроника современных коробок воспринимает такие действия как некорректные и игнорирует их. Это и есть та самая "защита от дурака", которая спасает агрегат от серьезных поломок и владельца — от дорогостоящего ремонта.

Что происходит при попытке включить R на "механике"

С механической коробкой ситуация выглядит иначе, но и там полноценное включение заднего хода на скорости крайне маловероятно. На многих пятиступенчатых МКПП передача R располагается рядом с высшей ступенью, и при неудачном движении рычага водитель может попытаться попасть не туда. В этот момент раздается громкий хруст, который мгновенно останавливает попытку переключения.

Полноценное зацепление шестерен требует синхронизации валов, вращающихся в одном направлении. При движении вперед это условие невыполнимо: зубья начинают скрежетать, но передача не включается. Чтобы задний ход заработал, необходимо полностью остановить автомобиль.

Чем реально опасен режим "паркинг"

Наибольший риск для автоматической коробки связан не с задним ходом, а с режимом P. В отличие от других положений селектора, "паркинг" фиксируется механически. Специальный крюк блокирует вал коробки через систему тросов, и электроника в этом процессе не участвует.

Если включить режим P на скорости, фиксатор начнет пытаться зацепиться за вращающийся вал. Раздается характерный треск, металл перегревается и крошится, а сам крюк может сломаться. В результате в коробке появляется металлическая стружка, опасная для всех узлов трансмиссии. Похожий эффект возникает и тогда, когда водитель игнорирует использование стояночного тормоза и полностью перекладывает нагрузку на механизм "паркинга".

В редких случаях фиксатор оказывается настолько прочным, что действительно блокирует вал. Тогда колеса могут резко остановиться, и автомобиль пойдет юзом до полной остановки. Особенно опасно это на переднеприводных моделях, где потеря управляемости происходит мгновенно.

Какие автомобили особенно чувствительны

Подобные механические фиксаторы встречаются на ряде популярных моделей, включая Kia Rio и Hyundai Solaris, а также на автомобилях с французскими автоматами DP0, DP2 и DP8, которые использовались марками Renault, Citroen и Peugeot. Аналогичные решения применялись на многих моделях Nissan, Volkswagen, Mitsubishi, Dodge, Jeep и даже на некоторых Mercedes-Benz C-Class прошлых лет.