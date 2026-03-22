Кабельная индустрия на пороге революции: Самарский университет разработал уникальное ПО для контроля качества

В Самарском политехническом университете разработали программное обеспечение для автоматизации контроля качества выпускаемого кабеля. Новая технология, созданная под руководством доктора технических наук Владимира Козловского, направлена на снижение процента производственного брака и оперативное выявление отклонений от заданных параметров. Проект официально зарегистрирован, а работа над ним велась специалистами научной школы управления качеством продукции. Внедрение этой системы в промышленность должно закрыть потребность в более гибких методах проверки серийных изделий.

Почему классические методы не работают в кабельной индустрии

Изготовление кабельной продукции требует строгого соблюдения множества физических характеристик, включая сопротивление проволоки и точность геометрических параметров изоляционного слоя. Нестабильность даже одного из этих показателей приводит к снижению долговечности и надежности изделия в эксплуатации.

Несмотря на высокую важность этих данных, отрасль долгое время испытывала дефицит эффективных инструментов цифрового анализа. Существующие методы статистического контроля, ставшие стандартом для автозаводов, здесь внедрялись слабо. Это приводило к тому, что микроскопические, но критически значимые отклонения от установленных допусков часто оставались вне поля зрения инженеров.

В результате производство сталкивалось с повышенным процентом некондиции, что сказывалось на экономической эффективности предприятий. Старые подходы к проверке не успевали реагировать на динамику изменений параметров в реальном времени, создавая пространство для ошибок, скрытых от глаз контролеров.

"Создание алгоритмов для мониторинга непрерывных процессов — это логичный шаг в развитии отечественной производственной базы. Когда мы говорим о кабельной продукции, ценность заключается в раннем обнаружении погрешностей, которые не всегда заметны при обычном визуальном осмотре. Инициатива самарских экспертов позволяет перевести контроль качества из разряда реактивных мер в проактивные. Это существенно оптимизирует трудозатраты инженерного состава на анализ поступающих из цеха данных" Управленец муниципального уровня, эксперт по вопросам развития регионов и городской инфраструктуры Светлана Кузнецова

Как устроена работа программы

В основу новой разработки легли принципы контрольных карт Шухарта, широко известных в инженерной среде как инструмент отслеживания вариативности процессов. Ученые интегрировали этот математический аппарат в программную оболочку, создав среду для постоянного наблюдения за состоянием производственной линии.

Главная особенность решения заключается в узкой специализации анализа: система фокусируется исключительно на фиксации ухудшений параметров. Вместо того чтобы перегружать оператора избыточными данными, программа выделяет только те моменты, когда процесс начинает выходить за границы установленных стандартов качества.

Подобный подход существенно экономит время технических специалистов. Сотрудникам предприятия не нужно просматривать историю всех показателей — система автоматически сигнализирует о зоне риска, позволяя вовремя вмешаться в настройки оборудования до того, как брак станет массовым.

Особенности внедрения разработки

Разработчики предусмотрели гибкость своего ПО, адаптировав его для работы с различными типами данных. Она успешно принимает информацию как в режиме реального времени напрямую с датчиков производственных линий, так и в формате виртуальных выборок для моделирования ситуаций.

Универсальность программного комплекса делает его перспективным решением не только для крупных предприятий, но и для более компактных производств, нуждающихся в качественной оптимизации. Автоматизация процесса минимизирует влияние человеческого фактора, который исторически остается одной из главных причин погрешностей на заводах.

На текущем этапе важно оценить масштаб потенциального внедрения, ведь стандартизация контроля на базе таких умных систем способна значительно изменить экономику кабельного сегмента в регионах. Патент университета подтверждает легитимность и новизну примененных подходов, открывая путь для масштабирования разработки в индустрии.