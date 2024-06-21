Подконтрольная АвтоВАЗу финансовая организация Авто финанс банк, ранее известная как РН банк, успешно завершила эмиссию трехлетних долговых ценных бумаг серии БО-001P-12 на сумму 10 миллиардов рублей. Об этом проинформировал сам эмитент.
Банком была установлена доходность первого купона в размере 18,20% годовых. Доходность последующих одиннадцати трехмесячных купонов будет определяться путем сложения базовой ставки Центробанка и дополнительной маржи в 2,2% годовых.
Выпуску облигаций серии БО-001P-12 был присвоен кредитный рейтинг AA(RU) от АКРА - Аналитического кредитного рейтингового агентства.
На текущий момент в обороте находятся три эмиссии биржевых облигаций банка с совокупным объемом 22 миллиарда рублей. Одна из этих эмиссий, на сумму 8 миллиардов рублей, подлежит погашению в сентябре этого года.
В середине 2023 года АвтоВАЗ осуществил приобретение всех акций РН банка у холдинга BARN B.V., после чего финансовое учреждение было переименовано в Авто финанс банк. До этого момента 40% акций BARN B.V. принадлежало итальянской группе UniCredit через ее дочернюю структуру Юникредит банк, а оставшиеся доли по 30% были распределены между Renault и японским автопроизводителем Nissan Motor. Данная транзакция была санкционирована главой государства.
Основная деятельность Авто финанс банка акцентирована на предоставлении автокредитов и факторинговом обслуживании автодилеров. По результатам первой четверти 2024 года финансовая организация заняла 53 позицию среди российских банков по объему активов согласно рейтингу Интерфакс-100.
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