Цены на автомобили в истории только росли, поэтому снижения цен на автомобили ждать не стоит. Но и резкого роста не будет из-за растущей на рынке конкуренции, — Поделился мнением автоэксперт и журналист Егор Васильев в интервью порталу Newsinfo.

"История практически не знает случаев, когда цены на машины активно снижались, они как раз всегда активно растут. В общем, мобильность становится все дороже, как правило, премиальнее", — ответил эксперт на вопрос журналиста о перспективах изменения цен на машины в будущем.

По мнению эксперта постоянный приход на рынок новых моделей и брендов создает интенсивную конкуренцию, особенно в ценовом сегменте, что потенциально выгодно для потребителей.

"Каждый месяц появляется одна-две новые модели на рынке, и даже периодически такая же ситуация происходит и с автопроизводителями. То есть появляются новые бренды, они начинают активно конкурировать между собой. А конкуренция по вполне понятным причинам в основном происходит в ценовом сегменте. Так что сейчас, я думаю, цены на автомобили будут, с одной стороны, расти, но, с другой стороны, не такими пугающими темпами, чтобы это вызывало какой-то трепет и шок у населения", — добавил он.

Васильев считает, что "АвтоВАЗ" тоже значительно повышает свои цены, чтобы зайти в более маржинальный сегмент. Однако конкуренция в области выше двух миллионов для отечественного автомобиля очень проблемна. Китайские автопроизводители в этом ценовом сегменте, как правило, могут предложить существенно более высокий уровень оснащения своих автомобилей. Так что лада будет стараться удерживать за собой часть рынка ниже средней стоимости Китайского авто, но не на много.

Егор Васильев сравнивает покупателей с лягушками, которые не замечают, как варятся на медленном огне. Также и обычные покупатели не будут замечать дальнейшего "вялого" роста цен на автомобили.

"Так что думаю, что все будет так вот вяло и плавно по чуть-чуть, незаметно для потребителя, как для лягушки, которую варят на медленном огне, цены потихонечку будут подниматься", — отметил собеседник NewsInfo. Ru

Эксперт назвал некоторые причины, из-за чего рост цен на средства передвижения только растут, и эта стабильность "должна радовать". В современных реалиях приобретение автомобиля за столь символическую сумму, как 200 долларов, стало неосуществимой мечтой, в отличие от прошлых времен.

Наблюдается устойчивая тенденция к удорожанию всех составляющих автомобильной индустрии. Прежде всего, это касается роста цен на исходные материалы и комплектующие. Кроме того, существенно увеличиваются затраты на энергоресурсы, необходимые для производства. Повышеются расходы на оплату труда работников. Параллельно с этим происходит ужесточение налоговой политики. Кроме того, растут и сопутствующие расходы, связанные с эксплуатацией автомобиля.

"Это такая сложная совокупность факторов, которые в любом случае приводят к удорожанию мобильности. Других вариантов, я думаю, ждать не стоит. Не стоит даже беспокоиться на эту тему. Все будет дороже. И эта стабильность должна радовать", — заключил специалист.

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