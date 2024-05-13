За изменение или сокрытие автомобильных регистрационных номеров будут штрафовать и лишать прав

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект об административной ответственности за изменение или другие манипуляции с регистрационными номерами автомобилей, мешающими проведению их идентификации.

Если автомобилист дважды изменил номер или каким-либо образом скрыл его, то за подобные действия полагается штраф. Также штрафные санкции предлагают ввести и за вождение машин без номеров.

В соответствии с действующим законодательством РФ предусмотрен штраф в 5 тысяч рублей или лишение водительских прав на три месяца за сокрытие регистрационных автомобильных номеров.

Фото: commons.wikimedia.org/Ромашова Елена