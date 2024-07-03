Автоэксперт, специалист по контраварийному вождению Васильев Егор рассказал о тонкостях эксплуатации автомобиля в жару. Раскрыто негативное влияние жары на разные элементы автомобиля и средства для избежания проблем.

По словам эксперта, элементы автомобиля, срадающие от жары, можно разделить на две части. К первым относятся те, которые страдают от высоких температур независимо от того, двигается машина или нет. Ко вторым относятся элементы, страдающие в движении.

К первой группе относится салон и краска автомобиля. Лакокрасочное покрытие может страдать, особенно если оно было повреждено или заменено вследствие какого-то некачественного ремонта. Салон автомобиля может нагреваться до температуры в 70 градусов и выше, что может приводить к деформации пластиковых поверхностей или обесцвечиванию обивки сидений.

Поэтому, если автомобиль остается под солнцем, лучшим решением будет использование солнцезащитных штор, которые могут помочь защитить внутреннюю часть автомобиля от перегрева.

Ко второй группе относятся механические устройства: двигатель, коробка передач, трансмиссия и тп. Двигатель и коробка передач начинают работать в не очень хорошем температурном диапазоне.

При наступлении таких вот аномально теплых условий необходимо проверить функционирование системы охлаждения. Нужно поднять капот и посмотреть на состояние радиатора. Хорошо ли он обдувается внешним потоком набегающего воздуха, не забит ли пылью.

По мнению эксперта, тормоза — чуть ли не самый важный момент:

"Если вы начинаете постоянно ускоряться и замедляться, то можете столкнуться с ситуацией, что тормоза просто пропадут. Поэтому желательно всё делать спокойно, аккуратно и не создавать предпосылки для возникновения таких проблем", — Сказал Васильев.

Помимо прочего не стоит нагружать трансмиссия, то есть двигаться на заниженных передачах.

Фото: From Wikimedia Commons/ Jernej Furman (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)