Покупка машины
Покупка машины
Иван Рогов Опубликована сегодня в 8:26

Как утильсбор влияет на цену популярных автомобилей: обзор изменений в налоговой системе

Минпромторг: рост утильсбора на мощные автомобили увеличит их цену

Утильсбор в России был введён с целью утилизации старых автомобилей, которые выходят из эксплуатации. Основная задача этого налога — создание условий для переработки старых автомобилей, а также обеспечение вторичной переработки материалов. Этот процесс включает в себя разборку автомобиля, удаление опасных компонентов и переработку металла, что способствует экономии ресурсов.

Однако с течением времени утильсбор стал не только инструментом переработки, но и важным экономическим механизмом, влияющим на автомобильный рынок страны. Налог теперь используется для того, чтобы поддержать отечественных производителей, компенсируя часть сборов на новые автомобили.

Процесс утилизации автомобиля: от старого к новому

Процесс утилизации автомобилей довольно сложен и многоступенчат. Сначала старые машины разбирают на части. Опасные компоненты, такие как аккумуляторы, жидкости, шины, отправляются на специализированные перерабатывающие заводы. Металлические части, включая сталь и алюминий, переплавляются для использования в новых деталях.

Это создаёт вторичное сырьё, которое значительно сокращает потребность в новых материалах. Так, например, в модели Jaguar XE 75% частей кузова и ходовой системы сделаны из переработанного металла.

Как утильсбор влияет на стоимость автомобилей?

Утильсбор взимается с покупателей новых автомобилей, и его размер зависит от возраста и объёма двигателя машины. Однако в последнее время предложены изменения, которые могут сильно повлиять на цену автомобилей. Например, если раньше сбор зависел только от объёма двигателя, то с новыми правилами он также будет зависеть от мощности двигателя автомобиля. Эта мера коснется в первую очередь электромобилей и автомобилей с высокими показателями мощности, что может увеличить стоимость таких машин.

Изменения в системе расчёта утильсбора

Представленные изменения в систему расчёта ставок утильсбора затронут в первую очередь автомобили с мощными двигателями и электрокары. Реформа также предполагает повышение ставок на автомобили с двигателями мощностью более 160 л. с. для "параллельного импорта".

Таким образом, с увеличением утильсбора, например, для популярных моделей, таких как Toyota RAV4 или BMW X5, разница в стоимости может составить до 2-3 миллионов рублей. Для покупателей это означает значительные дополнительные расходы.

Таблица изменения утильсбора для популярных моделей автомобилей

Модель Мощность Текущий утильсбор Новый утильсбор Разница в цене
Toyota RAV4 205 л. с. 3 400 руб. 1 970 000 руб. +1 966 600 руб.
BMW X5 352 л. с. 3 400 руб. 2 362 000 руб. +2 358 600 руб.
Hyundai Palisade 281 л. с. 3 400 руб. 2 184 000 руб. +2 180 600 руб.
Lixiang L7 449 л. с. 3 400 руб. 3 040 000 руб. +3 036 600 руб.
Tesla Model Y 331 кВт 3 400 руб. 3 040 000 руб. +3 036 600 руб.

Как изменится автомобильный рынок России?

Планируемая реформа утильсбора имеет значительное влияние на автомобильный рынок страны. С увеличением ставок на мощные автомобили, такие как Toyota RAV4 и BMW X5, покупатели столкнутся с дополнительными расходами, что повлияет на спрос на такие автомобили.

Для некоторых моделей утильсбор может стать решающим фактором в выборе, а для некоторых моделей, особенно "параллельного импорта", это приведет к исчезновению с российского рынка.

Влияние изменений на популярные модели

  1. Toyota RAV4: С ростом утильсбора на 2 миллиона рублей, цена автомобиля может стать значительно выше, что повлияет на доступность этого кроссовера.

  2. BMW X5: Повышение утильсбора на 2,4 миллиона рублей сделает эту модель значительно дороже, что затруднит покупку для многих потребителей.

  3. Tesla Model Y: Электромобили также не останутся в стороне. При увеличении утильсбора на 3 миллиона рублей, цена Tesla Model Y может стать значительным барьером для покупателей.

Плюсы и минусы изменения ставок

Плюсы:

  • Поддержка отечественных производителей.

  • Снижение зависимости от импортных автомобилей.

  • Влияние на развитие электромобильности.

Минусы:

  • Удорожание автомобилей для конечных потребителей.

  • Падение спроса на более мощные автомобили.

  • Увеличение стоимости популярных моделей, что повлияет на спрос.

А что если не будет изменений?

Если предложенные изменения в расчёте утильсбора не будут приняты, это всё равно приведёт к росту цен. Утильсбор продолжит ежегодно индексироваться на 10-20%, что в любом случае приведёт к увеличению стоимости автомобилей в будущем.

Вопросы и ответы

  1. Как выбрать подходящий автомобиль с учётом утильсбора?
    Чтобы минимизировать расходы, выбирайте модели с мощностью до 160 л. с., так как на них будут действовать льготные ставки утильсбора.

  2. Какие автомобили наиболее пострадают от изменения утильсбора?
    Основной удар придётся на автомобили с мощными двигателями и электромобили. Стоимость таких машин значительно возрастёт.

  3. Как утильсбор влияет на рынок электромобилей?
    Для электромобилей утильсбор также увеличится, что может сделать их менее доступными для широких слоёв населения.

Мифы и правда о утильсборе

  1. Миф: Утильсбор — это просто налог, который не имеет реального воздействия.
    Правда: Утильсбор оказывает серьёзное влияние на цену автомобилей, особенно для более мощных и электромобилей.

  2. Миф: Увеличение утильсбора поддержит только отечественных производителей.
    Правда: Это также затронет покупателей, сделав автомобили с высокими характеристиками более дорогими.

Интересные факты

  1. В России с 2026 года планируется индексировать утильсбор ежегодно.

  2. С 2025 года утильсбор может увеличиться до 3 миллионов рублей для некоторых моделей.

  3. Поддержка отечественных производителей стала основной целью изменений в расчёте утильсбора.

