Несмотря на недавние экономические потрясения, многие дилеры успели завести автомобили по приемлемой цене и не планируют менять цены на автомобили, имеющиеся в наличии. Однако стоимость автомобилей из новых поставок будет выше, — сообщили разные диллеры корресопнденту Autonews. ru.

Один из дилеров, специализирующийся на премиальных автомобилях, завезенных по параллельному импорту из Китая, выразил спокойствие по поводу возможных последствий. Он отметил, что оплата за эти машины осуществляется в юанях, что минимизирует риски валютных колебаний.

Тем не менее, представители автосалонов признают, что цены на автомобили, уже имеющиеся на складах, было принято решение не повышать. Однако автомобили, перевозимые в будущем по параллельному импорту будут свзаны с неизбежным ростом стоимости поставок.

Одним из факторов повышения цен в будущем будет отмена летних скидок, которыми сейчас пользовались далеры автомобилей при их закупке.

Другой дилер, признавая чувствительность параллельного импорта к экономическим изменениям. Он рекомендовал своим клиентам внести предоплату и забронировать автомобили в ближайшее время, чтобы избежать роста цен в будущем.

Несмотря на то, что участники рынка только начинают оценивать последствия новых санкций, автодилеры единодушны в том, что нынешние цены на автомобили, скорее всего, не продержатся долго.

Автосалоны успели завезти в свои центры новые премиальные автомобили прямо перед объявлением о новых санкциях. Среди новинок 2023 года на складах дилеров появились Skoda Kodiaq, Hyundai Santa Fe, Porsche Cayenne, Mercedes-Benz GLE Coupe и Audi Q7.

Фото: Jaguar MENA (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)