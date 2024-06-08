ООО "Автозавод Санкт-Петербург" инвестирует в модернизацию производства 4,5 млрд. рублей с целью выпуска новых моделей автомобилей бренда Xcite, — сообщается в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и генеральный директор предприятия Иван Миронов в рамках ПМЭФ-2024 подписали соглашение о сотрудничестве. Согласно договору, предполагается создание 500 новых рабочих мест на фабрике в течение следующих трех лет.

Ранее автомобильный завод в Санкт-Петербурге принадлежал компании Nissan, которая управляла заводом с 2009 по 2022 год. Когда японская компания решила покинуть российский рынок, завод был передан государственному предприятию ФГУП "НАМИ", подведомственному Минпромторгу.

Завод был передан на время за символическую сумму с возможностью последующего выкупа. Позже государственное предприятие продало 99% акций завода компании "АвтоВАЗ" в рамках символической сделки.

В марте 2024 года завод начал производство автомобилей под маркой Xcite. Продажи в России стартовали 27 мая. Новый среднеразмерный кроссовер Xcite X-Cross 7 внешне и технически схож с моделью Chery Tiggo 7 Pro.

Губернатор Беглов объявил о планах завода выпустить в текущем году 25 тысяч автомобилей.

На данный момент собственники компании "Автозавод Санкт-Петербург" остаются неизвестными.

Фото: Пресс-центр Правительства РФ