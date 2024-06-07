Максим Соколов, являющийся главой "АвтоВАЗа", в рамках Петербургского международного экономического форума прокомментировал заявление президента "Автотора" Дениса Пака, заявившего о 40%-ом повышении цен отечественным производителем.
На сессии, где обсуждалось развитие автомобильной отрасли РФ, прозвучали слова о необходимости локализации производства. Глава "Автотора" Денис Пак заявил, что "самый высоколокализованный производитель поднял цены примерно на 35-40%". Пак имел в виду рост цен на автомобили "АвтоВАЗ" с 2022 года.
"Как правило, не замечаем бревна в своем глазу", — ответил на это заявление Соколов. "Надо быть очень корректным, жонглируя цифрами. 40% — это период индексации, но с периода морковкиного заговения. Основная доля в этом росте цен была сделана нашим предыдущим акционером, сбежавшим из страны — компанией "Рено".
Соколов заявил, что "Автотор" не произвел ничего отечественного, конкурентног ои локализованного с 1996 года. Глаза "АвтоВАЗа" выразил непонимание миссии компании, которая по его мнению не приносит экономике страны никакой пользы.
Также Соколов заявил о том, что реальный уровень локализации у автомобилей "АвтоВАЗа" составляет 99,8%. "Это тоже сказывается на стоимости. Чья бы корова мычала, а тут цифры вполне показательны", — сказал он.
Согласно информации, представленной на веб-сайте компании "Автотор", она увеличивает использование локально произведенных компонентов в своих производственных процессах в Калининградской области. Локализуется производство таких составляющих элементов как стекло, составляющие системы климат-контроля, выхлопные системы, бамперы, сиденья и мультимедийные системы.
На данный момент "Автотор" осуществляет производство автомобилей под марками китайских производителей BAIC, KAIYI и SWM.
Фото: Vyacheslav Bukharov (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Google может отказать в ремонте смартфонов Pixel, если найдет в них неоригинальные запчасти
Google обновила свою политику ремонта смартфонов Pixel, теперь компания может отказаться от ремонта устройства, если в нём обнаружены неоригинальные запчасти.
Фицо не верит в версию про "одинокого сумасшедшего"
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не верит, что покушение совершал одинокий сумасшедший.
Nature Communications: чрезмерное употребление мяса вызывает преждевременное старение
Исследования, опубликованные в журнале Nature Communications, показали, что чрезмерное употребление мяса может способствовать биологическому старению организма.
Эксперт Лукьянов заявил о необходимости поменять регуляторику исследований медицинских препаратов
Ректор Российского национального исследовательского медицинского университета Сергей Лукьянов высказался на Петербургском международном экономическом форуме о необходимости пересмотра регуляторики в доклинических и клинических исследованиях медицинских препаратов.